Economia

Acima da expectativa
Notícia

Com colheita que pode alcançar 950 mil toneladas, vindima na Serra registra qualidade superior à última safra 

Neste ano, entidades como a Emater RS e o Consevitis explicam que a quantidade de chuva e sol foi equilibrada para garantir bom sabor às uvas

Gabriela Alves

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