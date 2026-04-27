CIC Connection 2026 traz economista Ricardo Amorim para palestrar em Caxias do Sul

O economista Ricardo Amorim está confirmado como uma das principais atrações da terceira edição do CIC Connection. O encontro ocorre nos dias 17 e 18 de junho, das 14h às 18h, no UCS Teatro, em Caxias do Sul.
A pauta deste ano propõe reflexões sobre como líderes e organizações administram seu tempo e como ele influencia em produtividade, inovação e competitividade.
Com base no tema do evento, Amorim fecha a programação do dia 17 com uma análise sobre os cenários econômicos e suas implicações para negócios e decisões estratégicas.
Reconhecido por traduzir tendências globais em impactos práticos para empresas e investidores, o economista atua há décadas no mercado financeiro internacional e é presença recorrente em fóruns empresariais no Brasil e no exterior.
Os passaportes para os dois dias estão à venda no site oficial com valores que variam conforme o lote.
A promoção é da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), em colaboração com Argenta, Sicredi Pioneira e Unimed Serra Gaúcha.
Serviço
- O quê: CIC Connection 2026
- Quando: 17 e 18 de junho, das 14h às 18h
- Onde: UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130, Bairro Petrópolis
- Quanto: Empresas associadas: R$ 800,00 / Combo de 5 passaportes, tem valor individual de R$700,00 Público em geral: R$1.000,00 / Combo de 5 passaportes, valor individual R$900,00 Vendas em www.cicconnection.com.br