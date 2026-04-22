Economia

Debate sobre a escala 6x1
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CIC Caxias promove painel para discutir a proposta de redução da jornada de trabalho

Membros da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, Federasul, Fiergs são os painelistas confirmados

Augusto Martins

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