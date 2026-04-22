CIC Caxias promove painel para discutir a proposta de redução da jornada de trabalho

A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) promove um painel para debater os impactos econômicos e operacionais da proposta de redução da jornada de trabalho e do fim da escala 6x1. O evento ocorre na quinta-feira (23), às 16h, no auditório da entidade.

O encontro reúne lideranças empresariais e representante de entidades estaduais. Os efeitos da medida sobre os custos, produtividade, emprego e competividade das empresas serão discutidos.

Estão confirmados como painelistas o coordenador do Conselho de Relações do Trabalho da Fiergs, Guilherme Scozziero, o presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, Ivonei Pioner, e o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa.

Audiência Pública no Legislativo Caxiense

O debate sobre a redução da jornada de trabalho também ganha espaço no plenário da Câmara Municipal na quinta-feira (23), às 19h, no plenário da Casa.

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O encontro, organizado pela Frente Parlamentar Pela Redução da Jornada de Trabalho e Fim da Escala 6x1, ouve trabalhadores e empregadores sobre os impactos das possíveis mudanças, caso o projeto seja aprovado.

SERVIÇO:

O quê: Painel sobre redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1

Painel sobre redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1 Quando: Quinta-feira, 23 de abril, das 16h às 18h

Quinta-feira, 23 de abril, das 16h às 18h Onde: Auditório da CIC Caxias (Rua Ítalo Victor Bersani, 1134)