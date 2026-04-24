Caxias tem 59% dos veículos com IPVA pago; prazo final é na quinta-feira, dia 30 de abril

Na Serra, 62% dos motoristas já quitaram o tributo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os proprietários de veículos no Rio Grande do Sul têm até a próxima quinta-feira (30) para quitar o IPVA 2026 em cota única. Até esse prazo, devem quitar o imposto todos os contribuintes que não optaram pelo pagamento antecipado nem pelo parcelamento. O prazo também vale para o pagamento da quarta parcela para quem optou pelo parcelamento. Neste ano, o calendário segue unificado, sem diferenciação pelo final da placa, modelo adotado pelo governo estadual desde 2025 para simplificar o processo.

Dados da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul mostram que, em Caxias do Sul, dos 198.648 veículos tributados, 117.358 tiveram o imposto quitado até a última quarta-feira (22), o que representa 59,08% do total. Em valores, a arrecadação chegou a R$ 215.592.544,50, o equivalente a 68,38% dos R$ 315.288.166,85 previstos.

Considerando toda a região da Serra, incluindo Caxias, o índice de pagamento é um pouco maior. Dos 475.062 veículos tributados, 295.190 estão com o IPVA em dia, o que representa 62,14% do total. Em valores, já foram arrecadados R$ 544.889.483,07 de um total previsto de R$ 785.888.464,13, o que corresponde a 69,35%.

O delegado da Receita Estadual em Caxias do Sul, Magdo Friedrich, afirma que, embora seja possível quitar o imposto até o último dia, é importante evitar deixar para os horários finais.

— Se deixar para a noite, pode haver alguma dificuldade de acesso no banco ou na internet. O ideal é se antecipar dentro do possível — orienta.

Para quem não pagar até o prazo, as consequências são imediatas. O atraso gera multa diária de 0,334%, limitada a 20% do valor do imposto, além de juros. Após dois meses, o débito pode ser inscrito em Dívida Ativa e até protestado. A inadimplência também impede o licenciamento do veículo e pode levar à apreensão em caso de fiscalização ou envolvimento em acidente.

Mesmo sem os descontos por antecipação, ainda é possível reduzir o valor do imposto até o dia 30 por meio dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão.

— Quem não levou multa nos últimos anos e participa da Nota Fiscal Gaúcha ainda pode chegar a até 20% de desconto. Mas isso só vale até o vencimento. Depois do dia 30, perde esse benefício — ressalta o delegado.

Friedrich também chama atenção para a segurança no momento do pagamento. A orientação é utilizar apenas canais oficiais, informando placa e Renavam em bancos credenciados ou gerando o QR Code via Pix diretamente nos sistemas da Receita.

— A Secretaria da Fazenda não envia links ou boletos por mensagem. É importante conferir os dados do veículo antes de concluir o pagamento — alerta Magno.

Além do impacto individual, o delegado destaca a importância da arrecadação para o município. Segundo ele, ainda há cerca de R$ 100 milhões a serem pagos em Caxias do Sul.