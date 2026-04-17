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Caxias do Sul pode colher até 24 mil toneladas de caqui, mas a rentabilidade preocupa os produtores

Qualidade da fruta na cidade com maior área plantada do Estado foi favorecida pelo clima, e quantidade surpreende mesmo após a grande colheita do ano passado   

Pedro Zanrosso

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