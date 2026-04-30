Caxias do Sul gera 3,7 mil empregos formais no primeiro trimestre de 2026 

Comércio teve a melhor performance no terceiro mês do ano, com abertura de 249 postos de trabalho. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Caxias do Sul encerrou o primeiro trimestre de 2026 com a geração de 3.752 mil empregos formais. O saldo é resultado de 29.246 contratações contra 25.494 demissões nos três primeiros meses do ano. Os dados integram o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados nesta quarta-feira (29) pelo governo federal.

O mês com melhor desempenho até o momento foi fevereiro, com abertura de 2.843 vagas com carteira assinada. Em março, o número de demissões (9.740) superou as contratações (9.430). O resultado foi um saldo negativo de 310 postos de trabalho, puxado especialmente pela agropecuária. O setor registrou saldo negativo 723 vagas.

O economista e professor Mosár Leandro Ness explica que a desaceleração no mercado formal de trabalho no terceiro mês do ano é comum e até esperada, em função do fim das safras de determinadas frutas e hortaliças.

— Tradicionalmente, no mês de março, registramos números menores. No ano passado, para comparação, o saldo foi de 85 vagas. Tradicionalmente, fevereiro é maior, porque temos a retomada da indústria e as contratações da agropecuária. Isso faz com que nós tenhamos um saldo (mais volumoso) — explica Ness.

Carro-chefe da economia caxiense, a indústria ficou no azul no período. O setor gerou 1.324 empregos formais ao longo de 2026. O número representa uma recuperação, se comparado ao resultado total de 2025, quando o saldo foi de -2.685 vagas.

Embora o dado seja positivo, Ness avalia que a sensação é de que a indústria colocou o "pé no freio". Em fevereiro, o setor abriu 1.070 vagas. Em março, apenas nove.

— É muito em função da incerteza que estamos vivendo diante da guerra (conflito entre os EUA e Irã). O cenário global foi comprometido a partir desse evento. Os empresários se ressentiram e acabaram não contratando na mesma velocidade — sinaliza o economista.