Economia

Dados do Caged
Notícia

Caxias do Sul gera 3,7 mil empregos formais no primeiro trimestre de 2026 

O saldo é resultado de 29.246 contratações contra 25.494 demissões em janeiro, fevereiro e março

Alana Fernandes

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