Campanha oferece orientação gratuita sobre Imposto de Renda em Caxias do Sul

Bruno Todeschini / Agencia RBS

Na sexta-feira do dia 10 de abril, o Sescon Serra Gaúcha promove o Dia D – Declare Certo, uma ação que oferece atendimento gratuito à comunidade com orientações sobre a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. A iniciativa ocorre das 11h às 22h, em frente à loja Centauro, no Shopping Villagio Caxias, em Caxias do Sul.

Neste ano, o prazo de entrega da declaração do IRPF se encerra em 29 de maio, conforme cronograma da Receita Federal. Na Serra gaúcha são esperadas mais de 395,1 mil declarações e, em Caxias do Sul, mais de 170,9 mil.

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Durante o atendimento, os contribuintes poderão tirar dúvidas sobre documentação, entender as regras atualizadas da declaração e receber orientações para evitar inconsistências que possam levar à malha fina. Também serão disponibilizadas informações sobre como destinar parte do imposto devido a projetos sociais do Conselho Municipal do Idoso e do Conselho Municipal da Criança.

Não serão realizadas declarações no local, apenas orientações para que os contribuintes possam preencher os documentos com mais segurança.

A atividade integra uma mobilização nacional coordenada pela Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, com apoio do Conselho Federal de Contabilidade.

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