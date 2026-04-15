Abertura de empresas por mulheres se aproxima da metade dos novos negócios em Caxias do Sul em 2026

Elisandra Maria Rufato (D) reposicionou empresa fundada pelos pais e criou a Brilascio. A mãe, Neusa, é parceira no negócio. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O número de mulheres à frente de pequenos negócios segue em crescimento em Caxias do Sul. Dados da Sala do Empreendedor apontam que, nos primeiros meses de 2026, elas já representam 44,7% das novas empresas abertas no município, um avanço significativo em relação a todo o ano de 2025, quando a participação feminina era de 34,4%.

Conforme o levantamento mais recente, 1.695 empresas foram abertas até agora neste ano na cidade. Desse total, 55,3% têm homens como titulares, enquanto as mulheres já se aproximam da metade dos novos registros. No ano passado, foram 1.064 empresas abertas, sendo cerca de 360 lideradas por mulheres.

Para o secretário adjunto do Turismo e Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul, responsável pela Sala do Empreendedor, Silvio Tieppo, o crescimento é expressivo e indica uma mudança no perfil da empreendedora local.

— Existe um crescente do empreendedorismo feminino. Em 2025, mais de um terço das empresas abertas foi por mulheres. Agora, em 2026, elas já chegam a (quase) 45%. É um crescimento gigantesco em Caxias do Sul, com mulheres se reinventando e empreendendo em vários ramos, principalmente em serviços e também no comércio, como vestuário e moda feminina — afirma.

Segundo ele, o ritmo atual indica que o município deve bater um novo recorde de abertura de empresas até o fim do ano.

— Menos da metade do ano e já temos quase 1,7 mil empresas abertas. O crescimento de 2026 já mostra que será um recorde de empreendimentos em Caxias do Sul, com certeza — projeta.

Tieppo também atribui esse avanço ao investimento em qualificação.

— Nós temos, em Caxias do Sul, um centro de capacitação que é referência. Em 2025, capacitamos 2.460 pessoas em gestão. O percentual de participação feminina é maior, o que mostra que elas estão buscando conhecimento em áreas como precificação, marketing e administração para gerir os respectivos negócios — explica.

Movimento acompanha cenário nacional

O avanço registrado em Caxias do Sul acompanha uma tendência observada em todo o país. Levantamento feito pelo Sebrae a partir de dados da Receita Federal mostra que 2025 foi um ano recorde para o empreendedorismo feminino no Brasil.

Foram abertos 4,96 milhões de pequenos negócios no período, dos quais mais de 2 milhões, cerca de 42% são liderados por mulheres. O número supera em mais de 320 mil o total registrado em 2024.

O Rio Grande do Sul aparece entre os destaques, com uma das maiores proporções de empreendedoras no país, ficando em segundo lugar no ranking, com 43% de participação de mulheres na abertura de pequenas empresas, atrás apenas do Rio de Janeiro, com 44,3%.

De acordo com a gestora do Sebrae Delas RS, Susana Ströher, o crescimento não é pontual, mas resultado de um movimento contínuo.

— Ainda em 2024 a gente vinha batendo recordes. É um movimento muito positivo e que não tem um fator único. São várias camadas: mulheres que empreendem por necessidade, para sustentar a família, e outras que identificam oportunidades de mercado, buscam autonomia e protagonismo — avalia.

Ela destaca que o empreendedorismo feminino também é impulsionado por uma maior rede de apoio e identificação entre as próprias mulheres.

— Hoje elas conseguem se reconhecer como empreendedoras, entender que o negócio pode transformar a vida delas e até das próximas gerações. Esse fortalecimento em rede é um diferencial importante — afirma.

O perfil das empreendedoras gaúchas também se destaca pela maior maturidade, com predominância na faixa etária entre 40 e 54 anos, além de um nível de escolaridade elevado, com muitas tendo Ensino Superior ou pós-graduação.

O segmento de serviços concentra cerca de 51% dos negócios liderados por mulheres, impulsionado principalmente pelo menor investimento inicial e pelo fato de, em muitos casos, partir de habilidades já desenvolvidas pelas empreendedoras, como nas áreas de beleza e gastronomia, segundo a gestora do Sebrae.

Apesar do avanço, Susana ressalta que ainda há desafios.

— Não dá para romantizar. Ainda existem barreiras culturais e preconceito com negócios liderados por mulheres. Mas, ao mesmo tempo, há um ambiente mais favorável, com políticas de apoio, capacitações e redes que fortalecem esse crescimento — pontua.

Da tradição familiar ao protagonismo feminino

A trajetória da empresária Elisandra Maria Rufato, 30 anos, ajuda a ilustrar como o empreendedorismo feminino também está ligado à continuidade e à reinvenção de negócios familiares em Caxias do Sul. A história da marca Brilascio começa ainda na infância da empreendedora, dentro da confecção dos pais, Neusa Schiavo Rufato, 69, e Neuri Rufato, 73.

— Eu nasci nesse meio de tecidos, me criei aqui dentro — relata Elisandra.

"A Brilascio é feita 100% por mulheres", destaca Elisandra, proprietária da empresa. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A empresa da família atuava há mais de 30 anos no segmento de cama, mesa e banho, até que, em 2017, iniciou uma transição para o vestuário, com a produção de pijamas, primeiro passo para a criação de uma marca própria.

Na época, o negócio passou a se chamar Bello Sonno. Com o crescimento da produção e a ampliação das linhas, a empresa começou a investir também em roupas casuais e esportivas. A mudança mais significativa veio em 2025, com o reposicionamento da marca. O novo nome carrega um significado alinhado à proposta da marca.

— Brilascio vem do italiano rilascio, que significa libertar, deixar livre. A ideia é justamente oferecer roupas confortáveis, que acompanhem o movimento do dia a dia da mulher, que possam ser usadas em diferentes momentos — afirma.

Atualmente, a empresa mantém a produção própria e também o ponto de venda no mesmo endereço, no bairro Cruzeiro, com atuação tanto no atacado quanto no varejo.

Um dos principais diferenciais do negócio é a presença feminina em todas as etapas da produção.

— A Brilascio é feita 100% por mulheres. Eu fico na parte de corte, desenvolvimento de coleção, pesquisa de tendências. Minha mãe atua na produção, organizando as costureiras e revisando as peças. E também trabalhamos com revendedoras, que são todas mulheres — detalha.

Formada em Moda e com diversas especializações, Elisandra aponta que um dos principais desafios é acompanhar as mudanças rápidas do mercado.

— A moda muda o tempo todo. O que hoje é tendência, amanhã pode não ser mais. Por isso, buscamos trabalhar com peças atemporais, que tenham mais durabilidade e também um olhar sustentável — afirma.

Para Elisandra, o crescimento da presença feminina no empreendedorismo representa uma mudança importante.

— Eu vim de uma época em que era difícil a mulher ser protagonista. Hoje, ver tantas mulheres empreendendo é incrível. E mais do que a marca, eu me realizo pelas mulheres que trabalham e revendem nossos produtos, porque para muitas é a principal fonte de renda — relata.

Para quem pensa em empreender, ela reforça a importância da identificação com a atividade.