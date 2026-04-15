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Abertura de empresas por mulheres se aproxima da metade dos novos negócios em Caxias do Sul em 2026

Dados dos primeiros meses do ano mostram avanço do empreendedorismo feminino no município, tendência que acompanha recorde nacional registrado em 2025

Pablo Ribeiro

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