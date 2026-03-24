Economia

Oportunidades
Notícia

Rede de lojas que abrirá unidade em Garibaldi promove feirão de empregos com 200 vagas

Ação é promovida pela Havan. Interessados em concorrer podem se inscrever no processo seletivo até sábado (28). Currículos devem ser entregues no Centro Profissional Independência

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS