Rede de lojas que abrirá unidade em Garibaldi promove feirão de empregos com 200 vagas

Loja está sendo construída na BR-470, entre Garibaldi e Bento Gonçalves. Comunicação Havan / Divulgação

Um feirão de empregos com 200 vagas foi aberto nesta semana em Garibaldi. As oportunidades são para a nova loja da Havan, que está sendo construída na BR-470, entre Garibaldi e Bento Gonçalves.

Os interessados devem comparecer ao Centro Profissional Independência, localizado na rua Jacob Ely, número 274, sala 211, Centro de Garibaldi, das 9h às 14h. Os candidatos devem levar currículo e documentos pessoais. As inscrições podem ser feitas até sábado (28).

Entre as funções estão operador de caixa, operador comercial, zelador e estoquista. Todos os candidatos selecionados para trabalhar na loja passarão por treinamento antes de assumir as respectivas funções. A previsão é que até o fim de abril as capacitações se iniciem.

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A unidade de Garibaldi será aberta em junho deste ano e terá 10 mil metros quadrados, com venda de mais de 350 mil produtos, além de praça de alimentação e estacionamento gratuito.

A abertura da loja integra o planejamento de expansão da Havan, que pretende atingir a marca de mais de 200 filiais em todo o país até o fim de 2026.



