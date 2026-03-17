Preço do diesel sobe até 25,85% em Caxias do Sul, e setor de transportes de carga fala em repassar para o valor do frete

Diesel é o que mais preocupa Roberto Tonietto, presidente da RodOil. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Após o início da guerra no Irã, no fim de fevereiro, o preço do diesel subiu nas bombas em Caxias do Sul. Pesquisa feita pelo Procon Caxias mostra que os valores aumentaram entre 10,54% e 25,85%, no período entre fevereiro e março. Para comparação, outros produtos, como a gasolina comum, tiveram variações bem menores, entre 0,81% e 4,29%, no mesmo levantamento (leia mais sobre a pesquisa abaixo).

Esse impacto tem gerado preocupação entre os setores da economia que utilizam o diesel. O Sindicato das Empresas de Veículos de Carga (Sivecarga) prevê que esse impacto nos custos pode ser repassado para o valor do frete, o que influenciaria também no consumidor final.

— O diesel é nosso principal insumo, representa 40% dos nossos custos variáveis. Para garantir a segurança e a sustentabilidade das empresas, e até dos empregos, vamos precisar repassar esses custos ao frete. O percentual varia, depende da empresa e da operação, que vão precisar calcular e repassar — comenta o presidente do Sivecarga, Anderson Roncen.

Além do preço, há preocupação com relação a eventual desabastecimento. Nesse ponto, distribuidoras e proprietários de postos de combustíveis divergem.

O empresário Roberto Tonietto, presidente da distribuidora RodOil, por exemplo, não acredita em risco de desabastecimento:

— Desabastecimento por completo eu descarto, não vejo essa possibilidade. O que está acontecendo são faltas pontuais em alguns postos por fatores que se desencadearam com a Guerra no Oriente Médio.

A RodOil é a quinta maior distribuidora do país e tem sede em Caxias, mas atua em oito Estados brasileiros. O empresário explica que 70% do produto tem produção nacional, e os outros 30% vêm de fora. Lembra também que a região Sul conta com duas refinarias, em Canoas (RS) e Araucária (PR), e um porto de entrada em Paranaguá (PR), que alimentam também o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Mato Grosso do Sul.

Outro fator que tem impactado, ainda conforme o presidente da distribuidora caxiense, são os leilões feitos pela Petrobras.

— Os pedidos que as distribuidoras têm na Petrobras, ela está fazendo cortes neles a preço de tabela, e na sequência faz leilões para colocar esses cortes à disposição. Só que esses leilões estão saindo a preço de mercado internacional. Aqui no Rio Grande do Sul teve um leilão de diesel na semana passada em que o preço foi arrematado a R$ 1,78 acima da tabela da Petrobras. Em São Paulo teve um que foi R$ 2,40 acima da tabela. Aquele discurso que não aumentou os preços, a Petrobras não aumentou a tabela, mas os preços aumentaram — detalha Tonietto.

A RodOil, conforme o presidente, pediu uma flexibilização à Agência Nacional do Petróleo (ANP) para que possa utilizar o estoque mínimo exigido pelo órgão, que é de três dias. Por outro lado, ele considera que a situação da gasolina seja mais tranquila neste momento:

— O que aconteceu com essa falta pontual de diesel é que houve uma certa corrida dos consumidores de gasolina nos postos. (Por exemplo), um posto de que vendia 10 mil litros de gasolina, de um dia para o outro começou a vender 15, 16, 17 (mil litros), não existe cadeia que aguente esse aumento de demanda de uma hora para outra.

Já Vilson Pioner, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo da Serra Gaúcha (Sindipetro Serra Gaúcha), que representa os postos de combustíveis, não descarta desabastecimento. Ele é proprietário de cinco postos na cidade que pegam combustível da Shell, e se diz “assustado” com o atual momento.

— Digo que vai acontecer o desabastecimento sem a mínima dúvida, porque falo pelos meus postos, hoje tenho liberado 15 mil (litros) e estou vendendo 45 mil litros por dia. Eu tenho combustível para dois dias. No contato com a distribuidora, a notícia que eu tive é preocupante, 30% da rede vai estar sem combustível a partir de amanhã (quarta-feira, 18, no Estado). Em Caxias, eu diria que não fica muito diferente, porque estamos a 100 quilômetros da base, ninguém conseguiu segurar estoque, está recebendo muito menos há 15 dias do que aquilo que vende — lamenta Pioner.

Como o Procon tem atuado?

O Procon de Caxias do Sul fez a pesquisa de preços em postos de combustível na cidade em que comparou os dias 11 a 13 de fevereiro com 11 a 13 de março, e mostrou alta tanto nos preços mínimos como máximos (confira baixo).

Segundo Jair Zauza, coordenador do órgão, a principal dica para o momento é que os consumidores realizem uma pesquisa prévia antes de abastecerem. No momento, nenhum posto foi autuado por preços abusivos.

Até o momento não houve autuações do Procon aos postos de Caxias. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

— O combustível é livre mercado, embora haja uma cobrança muito forte da comunidade que o Procon tome uma iniciativa mais forte, estamos falando de algo que não é tabelado, isso só pode ter uma autuação, uma multa por parte do Procon, se verificarmos uma abusividade, um aumento injustificado — explica Zauza.

Nesta semana, fiscais da ANP estão em Caxias do Sul atuando juntamente do Procon para avaliar questões como qualidade, quantidade e preço dos combustíveis. Além disso, o órgão de segurança do consumidor já emitiu notificação aos postos denunciados pela população, no entanto, até o momento, todos estavam de acordo.

— Os postos de Caxias apenas repassaram (os aumentos), veio um novo combustível, um preço maior, e ele repassou um aumento. Nesses casos não há nada que o Procon possa fazer.

Diesel Comum pagamento em dinheiro

Menor Preço: Fevereiro – R$ 5,69 / Março – R$ 6,29 (+10,54%)

Maior Preço: Fevereiro – R$ 6,19 / Março R$ 7,79 (+25,85)

Diesel Comum pagamento em cartão

Menor Preço: Fevereiro – R$ 5,69 / Março – R$ 6,44 (+13,18%)

Maior Preço: Fevereiro – R$ 6,59 / Março – R$ 7,79 (+18,21%)

Gasolina Comum pagamento em dinheiro

Menor Preço: Fevereiro – R$ 6,14 / Março – R$ 6,19 (+0,81%)

Maior Preço: Fevereiro – R$ 6,29 / Março – R$ 6,56 (+4,29%)

Gasolina Comum pagamento em cartão

Menor Preço: Fevereiro – R$ 6,14 / Março – R$ 6,19 (+0,81%)

Maior Preço: Fevereiro – R$ 6,45 / Março – R$ 6,56 (+1,71%)

Gasolina Aditivada pagamento em dinheiro

Menor Preço: Fevereiro – R$ 6,19 / Março – R$ 6,35 (+2,58%)

Maior Preço: Fevereiro – R$ 6,59 / Março – R$ 6,79 (+3,03%)

Gasolina Aditivada pagamento em cartão

Menor Preço: Fevereiro – R$ 6,19 / Março – R$ 6,35 (+2,58%)

Maior Preço: Fevereiro – R$ 6,65 / Março – R$ 6,79 (+2,11%)

O que diz o Sulpetro

O Sulpetro – entidade que representa os postos de combustíveis do RS – comunica que o abastecimento de diesel continua acontecendo de forma racionada das distribuidoras para os revendedores, segundo relatos dos comerciantes associados à instituição.

Conforme os empresários dos postos, a Petrobras está restringindo a quantidade de diesel solicitada pelas companhias, o que está acontecendo agora, também, com a gasolina.

As distribuidoras não estão entregando na totalidade os pedidos de gasolina dos postos, fracionando as quantidades solicitadas pelas revendas.