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Preço do diesel sobe até 25,85% em Caxias do Sul, e setor de transportes de carga fala em repassar para o valor do frete

Reajuste foi constatado em pesquisa do Procon entre fevereiro, quando começou a guerra no Irã, e março. Distribuidoras de combustíveis garantem que não há risco de desabastecimento, mas sindicato dos postos teme pela falta do produto

Marcos Cardoso

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