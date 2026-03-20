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Por preços abusivos, Procon autua mais da metade dos postos de combustíveis de Bento Gonçalves

Entre terça (17) e quinta-feira (19), foram identificados estabelecimentos onde a gasolina e o diesel tiveram aumentos expressivos

Maria Fernanda Chaves

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Kassiane Michel

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