Por preços abusivos, Procon autua mais da metade dos postos de combustíveis de Bento Gonçalves

Objetivo da ação é verificar se o preço aumentou da semana passada para esta Prefeitura de Bento Gonçalves / Divulgação

Em meio a dificuldades para comprar diesel devido ao conflito no Oriente Médio, há postos de combustíveis cobrando preços considerados abusivos no Rio Grande do Sul. Em Bento Gonçalves, na Serra, 28 postos de combustíveis foram autuados pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

A cidade tem 43 postos e 28 foram fiscalizados nesta semana. O objetivo da ação é verificar se o preço aumentou da semana passada para esta.

Entre terça (17) e quinta-feira (19), foram identificados postos onde a gasolina comum subiu de um preço médio de R$ 6,29 o litro para R$ 6,69. Já o diesel, que era vendido a um preço médio de R$ 6,09 na semana passada, o aumento varia entre 40 centavos e R$ 1,20 na cidade.

Durante a fiscalização, se o Procon identifica aumento, solicita ao posto as notas fiscais de compra do combustível para entender se o valor que está sendo repassado ao consumidor é realmente proporcional ao valor cobrado pela distribuidora.

Quando o órgão não encontra justificativa, o posto é autuado e é aberto um processo administrativo para apurar os fatos. A partir disso, o estabelecimento tem 20 dias para defesa. Após o prazo, se não comprovar que o aumento foi regular, a empresa pode ser multada.

A orientação aos consumidores é que fiquem atentos e, ao notar aumento expressivo no valor dos combustíveis, devem acionar o Procon.

Nesta quinta, dirigentes do Sulpetro reuniram-se com representantes do Procon. Uma das questões relatadas pelo setor é que as revendas seguem recebendo combustíveis das distribuidoras, mas em quantidades limitadas, pois as companhias alegam que a Petrobras está entregando os produtos de forma fracionada.