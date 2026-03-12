Polo moveleiro de Bento Gonçalves encerra 2025 estagnado e com queda em exportações e empregos

Vendas de móveis para outros países teve retração no último ano. Maria Fernanda Chaves / RBS TV

O polo moveleiro de Bento Gonçalves encerrou 2025 com faturamento real abaixo de 1%. Apesar das empresas do segmento terem faturado R$ 3,7 bilhões no ano passado, segundo a Secretaria da Fazenda, a alta no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que chegou a 4,26%, puxou o faturamento real para 0,93%.

Na avaliação do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), a estagnação do setor é resultado dos juros altos, crédito mais restritivo e da instabilidade econômica a nível nacional e internacional, sobretudo da tarifa de 40% aplicada pelos Estados Unidos nas exportações.

Em relação a vendas internacionais especificamente, as 300 indústrias que compõe o conglomerado regional encerraram o ano com desempenho negativo. Entre janeiro e dezembro de 2025, as transações feitas com 60 países tiveram uma redução de 6,9% em relação ao mesmo período de 2024.

— Já era esperada uma diminuição nas exportações, especialmente por causa da taxação dos Estados Unidos, que prejudicou a competitividade no nosso principal mercado internacional — indica Cleberton Ferri, diretor Internacional do Sindmóveis.

A queda foi minimizada pelo aumento nas vendas para países latinos, como o Uruguai, que consumiu 23% a mais, o Equador, que comprou 72,4% mais e a Argentina, que liderou o aumento no consumo com 152,7% a mais.

Já o relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) indica que as vagas do setor moveleiro, que engloba Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Tereza, fecharam o ano passado com retração. Foram 6.114 trabalhadores em atividade no fim do ano, um encolhimento de 2,27% em comparação com 2024.

— O ano de 2026 deve ser igualmente desafiador. No Brasil teremos período eleitoral, que costuma frear o consumo das famílias, fase de transição da reforma tributária e tendência de lenta redução dos juros — projeta Cíntia Weirich, presidente do Sindmóveis.