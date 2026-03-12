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Polo moveleiro de Bento Gonçalves encerra 2025 estagnado e com queda em exportações e empregos

Apesar do faturamento nominal de R$ 3,7 bilhões em 2025, o crescimento real do setor ficou limitado a 0,93%

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