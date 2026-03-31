Pesquisa do Procon aponta variação de até 45% no valor de produtos de Páscoa em Caxias

Uma pesquisa realizada pelo Procon em diferentes estabelecimentos de Caxias do Sul apontou uma variação de até 45% no valor de produtos de Páscoa. Foram pesquisados os preços de 11 itens (de marcas diferentes, mas com o mesmo peso), como caixas de bombom, chocolates variados e itens sazonais, como os ovos de chocolate e colombas pascais.
Entre os destaques do levantamento, as caixas de bombom apresentaram variação superior a 40%; os chocolates sortidos e bombons e barras também registraram diferenças ultrapassando 20%; já as colombas e ovos apresentaram variações entre 17% e 40%.
— Identificamos diferenças expressivas de preços para o mesmo produto, o que reforça a necessidade de o consumidor pesquisar antes de comprar. Com planejamento, é possível economizar significativamente — analisa o coordenador do Procon de Caxias do Sul, Jair Zauza.
Confira os preços pesquisados
Ovos de chocolate
- Ovo de chocolate com pedaços de avelã (225g): variação de 27,7%
Menor preço: R$ 89,90
Maior preço: R$ 114,90
- Ovo de chocolate ao leite (157 a 167g): variação de 12,3%
Menor preço: R$ 48
Maior preço: R$ 54,90
- Ovo de chocolate ao leite crocante (300g): variação de 12,7%
Menor preço: R$ 70,90
Maior preço: R$ 79,90
- Ovo de chocolate ao leite infantil com brinquedo (150g): variação de 31,1%
Menor preço: R$ 79,99
Maior preço: R$ 104,90
Caixas de Bombom
- Bombom de avelã (100g): variação de 40,1%
Menor preço: R$ 24,90
Maior preço: R$ 34,90
- Caixa de bombons sortidos (251g): variação: 5,9%
Menor preço: R$ 16,99
Maior preço: R$ 17,99
- Caixa de bombons sortidos (250g): variação de 45,8%
Menor preço: R$ 10,90
Maior preço: R$ 15,90
Variados
- Chocolate com wafer (100g): variação de 20,7%
Menor preço: R$ 5,79
Maior preço: R$ 6,99
- Saco de bombom (1kg): variação de 21,0%
Menor preço: R$ 61,90
Maior preço: R$ 74,90
- Saco de bombons (500g): variação de 40,7%
Menor preço: R$ 31,90
Maior preço: R$ 44,90
- Colomba (500g): variação de 17,9%
Menor preço: R$ 33,90
Maior preço: R$ 39,99