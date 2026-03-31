Pelo segundo mês seguido, Caxias do Sul registra crescimento no emprego formal, com saldo de 2,8 mil vagas em fevereiro

Atividades na indústria, que ano passado registraram baixa e saldos negativos, mostram recuperação no início de 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Caxias do Sul iniciou o ano com recuperação no mercado de trabalho. Pelo segundo mês consecutivo, o município registrou saldo positivo nos empregos formais, resultado da diferença entre admissões e desligamentos.

Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta terça‑feira (31), foi gerado um saldo de 2.837 vagas formais em fevereiro, com 11.194 admissões e 8.357 desligamentos.

O desempenho foi impulsionado principalmente pela indústria, que respondeu por 1.064 novos postos de trabalho no período. O segmento de serviços contou com o segundo maior volume de postos de trabalho, com 935 vagas abertas.

Conforme o doutor em Economia Mosár Leandro Ness, o cenário é positivo e expressivo para o mercado caxiense. Isso porque a recuperação da indústria é sinal de fortalecimento da economia.

— A indústria geralmente faz contratações de longo prazo, com objetivo claro de recompor o quadro e se preparar para a produção dos próximos meses. Isso é bom porque víamos o setor passando por problemas desde maio do ano passado, quando os saldos de empregos eram negativos. Ela pode estar virando a chave — analisa.

Para Ness a retomada da indústria terá reflexos em outros segmentos, sobretudo os serviços, que normalmente atendem às demandas da indústria.

O comércio também sentirá os efeitos, já que, segundo o economista, o aumento da atividade industrial influencia o aumento nas vendas. Inclusive, o comércio, que foi o único setor com saldo negativo em janeiro, chega em fevereiro com 73 vagas positivas.

A preocupação do economista está na agropecuária, que, apesar de apresentar saldo de 631 vagas, possivelmente tenha seus números influenciados pelo período da safra da uva.







