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Pelo segundo mês seguido, Caxias do Sul registra crescimento no emprego formal, com saldo de 2,8 mil vagas em fevereiro

Setor da indústria puxa alta neste início do ano, com mais de mil novas vagas. Retomada no segmento deve influenciar serviços e comércio, com expectativa de aumento na movimentação nos próximos meses

Tamires Piccoli

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