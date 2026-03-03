Páscoa na Serra: turista vai chegar mais cedo e vendas devem crescer 110% em comparação com o ano passado, aponta pesquisa

Turista da Páscoa deve chegar mais cedo à Serra e disposto a gastar mais, aponta Parksnet. Cleiton Thiele/Serra Press / Divulgação

A Páscoa é só no dia 5 de abril, mas o comércio da Serra já está aquecido — os ovos de chocolate, inclusive, começaram a ser vendidos em supermercados de Caxias no final de janeiro. O turismo, principalmente em Gramado e Canela, também já dá sinais de aumento nessa época, pós Natal, quando a Região das Hortênsias recebeu 2,8 milhões de visitantes.

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Dados divulgados nesta terça-feira (3) pela Parksnet, tiqueteira que conecta 98% dos parques e dos principais restaurantes temáticos de Gramado e Canela, indicam uma projeção de crescimento de cerca de 110% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

Além do avanço expressivo na perspectiva para o volume a ser comercializado, a expectativa é de alta entre 10% e 15% no ticket médio, reflexo de um visitante mais disposto a investir em experiências completas.