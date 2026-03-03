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Páscoa na Serra: turista vai chegar mais cedo e vendas devem crescer 110% em comparação com o ano passado, aponta pesquisa

Tiqueteira que atende a maioria dos principais parques de Gramado e Canela divulgou os dados nesta semana

Carolina Klóss

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