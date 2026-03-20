Ovo ou barra? Pesquisa mostra que preço do quilo do chocolate para a Páscoa em Caxias é cerca de R$ 190 maior no formato ovo

Supermercados de Caxias do Sul já estão tomados pelos ovos de chocolate. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Faltando pouco mais de duas semanas para a Páscoa, lojas, vitrines e supermercados de Caxias do Sul já estão tomados pelos coelhos, barras e ovos de chocolate. Logo no início de fevereiro, alguns supermercados já apostavam nos ovos de chocolate expostos para chamar a atenção dos clientes.

Nos mercados e feiras visitados pela reportagem na última quarta-feira (19), o preço do quilo do chocolate variava entre R$ 299,66 e R$ 314,07 para ovos de chocolates ao leite (confira abaixo a pesquisa com os valores unitários dos diversos tamanhos de produtos oferecidos).

Em uma feira, localizada na Avenida Júlio de Castilhos, o preço da barra de 100 gramas de chocolate ao leite com a mensagem "Feliz Páscoa" alcançava os R$ 34,90. Nos mercados visitados pela reportagem, as barras de chocolate ao leite variavam conforme as marcas. As unidades de 130g custavam entre R$ 13,90 e R$ 15,98. Ou seja, o preço do quilo do chocolate ao leite, no formato de barra, varia entre R$ 106,92 e R$ 122,92.

Ou seja, se comparar o valor mais baixo do quilo do chocolate no formato de ovo de Páscoa encontrado na pesquisa, de R$ 299,66, com o menor preço do quilo do produto em barra, de R$ 106,92, a diferença entre chega a R$ 192,74. Com relação aos produtos mais caros, de R$ 314,07 no formato ovo, e R$ 122,92 na barra, a diferença fica em R$ 191,15.

Diferentemente do último ano, quando o preço do cacau fez os preços dos chocolates subirem, agora a matéria-prima começou a registrar queda, que vem desde o final de 2025. Em fevereiro do ano passado, o cacau, que é tratado como commodity (quando o preço é definido pela oferta e demanda no mercado internacional) na bolsa de valores, era cotado a 8,789 mil dólares por tonelada. No dia 18 de março de 2026 recuou para cerca de 3 mil a 3,2 mil dólares por tonelada.

Confira os preços pesquisados

Barras de chocolate ao leite tamanho grande (130g a 145g)

Variam entre R$ 13,90 e R$ 14,59 (130g) e R$ 15,90 e R$ 15,89 (145g)

Barra de chocolate ao leite pequena (80g)

Variam entre R$ 7,99 e R$ 10,90

Barra de chocolate artesanal ao leite com mensagem de Páscoa (100g)

R$ 34,90

Ovo de chocolate ao leite pequeno (199g) sem brinde

Varia entre R$ 59,90 e R$ 62,50

Ovo de chocolate artesanal ao leite médio (300g)

R$ 89,90

Ovo de chocolate ao leite com wafer e brinde (305,4g)

Varia entre R$ 77,90 e R$ 84,90

Ovo de chocolate artesanal ao leite grande (450g)

R$ 157,90

Ovo de chocolate ao leite grande com bombons (540g)

Varia entre R$ 119,90 e R$ 129,90

Expectativa de incremento de 20% nas vendas na região das Hortênsias

Nas produções artesanais de Gramado e Canela, a expectativa é de 20% de aumento nas vendas. Porthus Junior / Agencia RBS

Na região das Hortênsias, tradicionalmente conhecida pela produção de chocolate artesanal, a produção iniciou ainda em outubro de 2025, conforme o diretor executivo da Associação de Chocolateiros de Gramado (Achoco), João Teixeira. A previsão é que sejam produzidas 800 toneladas do doce. Segundo Teixeira, o setor espera um incremento de 20% nas vendas de Páscoa deste ano em comparação com 2025, girando em torno de 900 toneladas.

— O desafio maior é a falta de mão de obra, escassa em vários setores produtivos, bem como a sazonalidade nos preços de matérias-primas, fazendo com que a margem de lucro cada vez seja menor, e que não pese ainda mais no bolso do consumidor — observa.