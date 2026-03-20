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Ovo ou barra? Pesquisa mostra que preço do quilo do chocolate para a Páscoa em Caxias é cerca de R$ 190 maior no formato ovo

Diferentemente do último ano, quando o custo do cacau fez os preços dos chocolates subirem, para 2026 a matéria-prima teve queda

Gabriela Alves

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