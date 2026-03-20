Onze trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão em São Francisco de Paula

Fiscais identificaram instalações sanitárias em péssimo estado de conservação. MTE / Divulgação

Onze trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão, em Lajeado Grande, no interior de São Francisco de Paula, na quinta-feira (19).

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), eles foram contratados para atuar na colheita de alho e na produção de tomates. Ao todo, foram identificados 11 trabalhadores, com idades entre 17 e 53 anos, incluindo duas mulheres indígenas e um adolescente de 17 anos.

Segundo os fiscais do órgão federal, os trabalhadores estavam há mais de 30 dias sem receber remuneração. Eles haviam sido contratados com a promessa de pagamento de R$ 125 por dia, além de alimentação e moradia. Entretanto, conforme o MTE, o grupo não foi submetido a exame médico admissional e o registro nunca foi providenciado pelo empregador.

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Foi constatado também falta de equipamentos de proteção individual (EPIs) e de treinamento para o manuseio de agrotóxicos utilizados na lavoura.

Em relação às moradias, os fiscais identificaram casas com estrutura precária, com buracos nas paredes e no assoalho, além de instalações sanitárias em péssimo estado de conservação.

Os trabalhadores foram retirados do local e receberam assistência para retorno às cidades de origem, no interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.