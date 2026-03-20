Economia

Lajeado Grande
Notícia

Onze trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão em São Francisco de Paula

Eles foram contratados para atuar na colheita do alho e na produção de tomates. Contudo, estavam há mais de 30 dias sem receber remuneração e instalados em casas com estrutura precária

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS