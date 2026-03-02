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Mesmo com queda de 16% nas refinarias desde o final de 2022, preço da gasolina subiu 28,7% até agora em Caxias do Sul

Economista explica etapas para a formação dos valores. Já o Procon incentiva a pesquisar por promoções e descontos oferecidos  

Gabriela Alves

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