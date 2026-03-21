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Mercado bilionário, e-commerce reforça rede de logística e incrementa serviços em Caxias do Sul

Conforme a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abiacom), 438,9 milhões de compras online foram feitas em 2025 no Brasil, a partir de 94,2 milhões de consumidores, com faturamento de R$ 235,5 bilhões. Na Serra, percepção de quem trabalha com isso é de que a demanda é crescente

Bruno Tomé

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