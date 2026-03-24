Economia

Debates e inovação
Notícia

Gramado Summit terá antropólogo, psicanalista e sobrevivente de desastre aéreo entre os palestrantes confirmados

Evento ocorre de 6 a 8 de maio no Serra Park. A expectativa é de reunir 25 mil pessoas ao longo dos três dias

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS