Gramado Summit terá antropólogo, psicanalista e sobrevivente de desastre aéreo entre os palestrantes confirmados

O palco principal será dividido em temáticas ao longo dos três dias. FeedMe Studios / divulgação

A edição deste ano da Gramado Summit ocorrerá entre os dias 6 e 8 de maio no Serra Park e terá como objetivo debater o protagonismo das pessoas na era da inteligência artificial (IA). Para isso, a organização promove o encontro de personalidades que falam sobre tecnologia, negócios e compartilham vivências, com a expectativa de reunir até 25 mil pessoas ao longo dos três dias.

O tradicional palco principal será dividido em temáticas. No primeiro dia, levará o nome de Despertar Humano e entre os palestrantes estará a psicanalista Maria Homem e o uruguaio Gustavo Zerbino, sobrevivente da tragédia dos Andes, em 1972. No segundo dia, o foco será em Humanizar para escalar, que deve contar com representantes da Magazine Luiza. No encerramento, o tema será o Novo valor humano, que será elaborado pelo antropólogo Michel Alcoforado, conhecido pelo best-seller Coisa de rico.

Outros nomes também já estão confirmados, como o geofísico, youtuber, podcaster e divulgador científico brasileiro Sérgio Sacani, a cantora Priscilla, a diretora de Marketing da TV Globo, Samantha Almeida, o ator inglês Harry Kirton, conhecido pela série Peaky Blinders, o CEO da Rock World, Luis Justo, responsável pelo Rock in Rio, The Town e Lollapalooza, e a escritora Leila Ferreira.

Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit, afirma que não foi uma missão fácil chegar aos nomes finais dos palestrantes:

— Eu parto do princípio de que precisamos ter pessoas brilhantes, que sejam muito conhecidas, que representem empresas muito conhecidas ou que façam parte de movimentos que são populares.

O evento também deverá contar com até 12 palcos paralelos. Entre eles, o Divergente, onde ocorrerá o debate de ideias a partir da perspectiva de que a inovação nasce do confronto de perspectivas e da liberdade de pensamento. Já o Insurgente promete libertar a inquietação do público, enquanto o Share terá o foco nas tendências de marketing e da comunicação. A cultura pop, os games e a tecnologia terão o seu espaço próprio no palco Geek.

— Muitas vezes os palcos paralelos são tão importantes quanto a plenária principal, só que são temáticas distintas, conteúdos mais densos. Temos uma área que é focada em profissionais de marketing: se tu és um, vai na área Share, tem bate-papos muito importantes. Tem palco de e-commerce, para os varejistas que querem entender mais sobre. A função dos palcos paralelos dentro de uma feira é entender os públicos e focar em conteúdos mais técnicos, enquanto o principal é mais para inspiração — define Rossi.

Os ingressos para a 9ª edição da Gramado Summit já estão disponíveis no site oficial. Os bilhetes estão no quinto lote e o valor inicial é de R$ 1.740.

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