FSG, em Caxias do Sul, oferece orientação gratuita sobre declaração do Imposto de Renda

A iniciativa é promovida pelo curso de Ciências Contábeis da instituição. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), em Caxias do Sul, estará oferecendo orientação gratuita sobre a declaração do Imposto de Renda. A atividade ocorrerá nos dias 8, 15 e 22 de abril, das 19h30min às 22h, na sede da instituição, no centro da cidade.

Durante os atendimentos, os participantes recebem orientações sobre preenchimento da declaração, documentos necessários, dúvidas frequentes e cuidados para evitar inconsistências que possam levar à malha fina.

A iniciativa é promovida pelo curso de Ciências Contábeis e conta com a atuação dos alunos da disciplina de Laboratório de Prática Contábil II, sempre com supervisão docente, oferecendo atendimento seguro e acessível à população. Segundo a professora Bianca Varela Volpatto, a proposta vai além do apoio técnico e reforça o compromisso social da instituição.

— O Plantão do Imposto de Renda é uma ação muito especial para nós. Ele nasceu para ajudar a comunidade de forma simples e prática. Muitas pessoas têm dificuldade para entender o que precisam declarar, e é nesse momento que o plantão faz diferença — destacou.

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