Feiras de Chocolate em Caxias do Sul aquecem vendas para a Páscoa

Feiras de Páscoa já estão movimentando as ruas centrais. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Faltando algumas semanas para a Páscoa, as tradicionais feiras de chocolate já estão a todo vapor no centro de Caxias do Sul. Neste sábado (14), os consumidores ainda pesquisavam valores, alguns garantindo opções de "teste". Mesmo assim, a expectativa dos lojistas é aumentar as vendas em comparação ao período de 2025.

Conforme o representante da GramadoWay em Caxias, Juan Amaral, o espaço localizado na Avenida Júlio de Castilhos, em frente ao Pompeia Ecossistema de Saúde, foi aberto na segunda-feira (9) e já registrou algumas vendas. No entanto, muitos consumidores ainda passam apenas para consultar os preços.

— O pessoal vem bastante para especular, ver preço e fazer pesquisa, mas acaba comprando alguma coisinha para experimentar o chocolate e volta no final, sempre na última semana, que é quando as vendas estouram — explicou.

Com produtos que variam de R$ 5 a R$ 200, Juan espera que o faturamento supere o de 2025, ano em que houve uma queda significativa devido ao aumento do cacau.

— Os valores aumentaram cerca de 10% em relação ao ano passado, mas a expectativa é boa. Pelo menos esperamos aumentar as vendas em uns 20%, porque o ano passado foi muito fraco, principalmente por causa do aumento do cacau. Então, neste ano, a gente espera recuperar um pouco — comentou Juan.

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No caso de outra feira de Páscoa, também na Avenida Júlio de Castilhos, mas ao lado das Lojas Colombo, o representante da Florybal, João Melo, aderiu à fantasia de coelho para chamar a atenção dos clientes.

— Represento a marca há 25 anos e sempre trabalhamos na área central de Caxias. Já estamos vendo movimento e aqui a gente faz de tudo, inclusive se vestir de coelho — comentou João.

A esposa dele, Carla Melo, trabalha no caixa da loja e comentou que as vendas já estão acontecendo, porém sabe que o movimento aumenta nas proximidades da data.

— Muita gente está vindo nesta semana por causa do pagamento, mas as expectativas estão altas, até porque a indústria optou por fazer produtos menores neste ano. Além disso, o consumidor vem prezando a qualidade, porque há muitas feiras por aí com menos cacau e mais gordura hidrogenada. Então o movimento está aumentando e tem muita gente que já está comprando para a Páscoa mesmo — comentou Carla.

Consumidores atentos aos preços

A variedade de produtos chama a atenção. Há ovos de 150g a 200g com valores entre R$ 15 e R$ 30. Também há coelhos de chocolate de 50g por R$ 15,90 e corações personalizados de 100g por R$ 28, entre outras opções.

O casal Luiza e Jean estavam pesquisando preços neste sábado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Quem aproveitou para consultar alguns preços nas feiras de Páscoa foi o administrador Jean Hardt, 40 anos. Ele e a namorada, Luiza Decker, 21, costumam comprar chocolates para consumo próprio, mas ainda estão escolhendo os produtos.

— Viemos passear no Centro e vimos essa oportunidade aqui, porém, por enquanto, estamos só consultando preços. Avaliamos muito o custo-benefício, principalmente quando comparado com os ovos de chocolate do mercado que, às vezes, a gente compra só um pedacinho e paga muito caro. Nessas feiras, a vantagem é que o chocolate costuma ser muito melhor e com mais gramas — disse Jean.

Eronildes já aproveitou o dia para fazer compras. Neimar De Cesero / Agencia RBS

No caso da costureira Eronildes Barbosa, o presente para a neta de quatro anos já foi garantido.