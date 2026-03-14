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Feiras de Chocolate em Caxias do Sul aquecem vendas para a Páscoa

Expectativa dos lojistas é recuperar faturamento após queda em 2025, porém, grande parte dos consumidores ainda está consultando preços

Renata Oliveira Silva

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