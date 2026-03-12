Especialistas da Serra dão dicas de como equilibrar contas ao cortar "gastos invisíveis" que podem comprometer o orçamento 

Antes de finalizar a compra, a dica é esperar alguns minutos. O tempo ajuda a separar o desejo imediato da necessidade real. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Realidade de mais de 150 mil caxienses, segundo levantamento da Serasa, estar endividado pode ter relação não apenas com grandes despesas, mas, segundo especialistas, também com pequenos gastos diários que se escondem em meio ao orçamento.

Os chamados “gastos invisíveis” vêm de desembolsos mensais e contas debitadas de forma automática, como taxas cobradas por aplicativos e assinaturas esquecidas.

Pequenos hábitos, como lanches e cafés fora de casa, também podem comprometer silenciosamente a construção de reservas de emergência e investimentos a longo prazo.

Para Cristiane Amaral, gerente de Educação Financeira e Liderança Cooperativista do Sicredi, o risco desses gastos não reside no valor monetário isolado, mas no comportamento do chamado piloto automático.

Segundo as ciências comportamentais, o cérebro tende a minimizar o impacto de valores entre R$ 5 e R$ 20, criando uma falsa sensação de controle enquanto o orçamento é corroído.

— O verdadeiro problema não é o pão de queijo ou o café, mas o modo automático. Quando a compra é rápida demais e sem atrito, como no digital, o cérebro não registra aquilo como um gasto consciente — alerta Cristiane.

A especialista se refere à digitalização das finanças, que eliminou o chamado custo cognitivo do gasto. Antes, o ato de tirar o dinheiro da carteira gerava uma percepção psicológica de perda. Hoje, com biometria e cartões salvos em aplicativos, o ato de gastar se tornou emocionalmente neutro, o que aumenta sua frequência.

Além disso, há o impulso e a inundação de ofertas vindas da internet e das redes sociais. Educador financeiro desde 2015, André Thums acredita que a população não está preparada para lidar com tanto assédio do consumo:

— Dou aulas em Carlos Barbosa, na Sicredi Serrana, sobre o uso consciente do crédito e percebemos que muitos aposentados têm exagerado na dose do consignado. O maior shopping do mundo está na nossa casa ao alcance do celular, basta ter um cartão de crédito. Hoje tudo ficou muito prático, tenho percebido que as pessoas não tiveram aulas de planejamento financeiro e acabam aprendendo com a dor.

Faxina financeira

A revisão periódica das finanças é uma das principais dicas para não fazer dos pequenos gastos despesas que perdem o controle.

— Não se trata de ter uma planilha perfeita, mas de encontrar um método que funcione. A faxina financeira consiste em revisar assinaturas, cancelar serviços não utilizados e identificar tarifas escondidas. É o primeiro passo para conectar o dinheiro ao que realmente importa. Ao dar um propósito ao dinheiro e tornar visíveis os pequenos gastos, o consumo consciente surge naturalmente, permitindo que as metas de médio e longo prazo deixem de ser planos no papel e se tornem realidade — recomenda Thums.

Confira outras cinco dicas:

1 - Crie um intervalo de decisão: antes de finalizar qualquer compra, espere alguns minutos. Esse tempo ajuda a separar o desejo imediato da necessidade real.

2 - Afaste os gatilhos de consumo: desative notificações de push de aplicativos de compras e cancele a assinatura de newsletters de ofertas. Se o estímulo não chegar até você, a tentação diminui.

3 - Dificulte o pagamento: remova os dados do cartão de crédito salvos em aplicativos. Ter que digitar os números cria uma barreira de reflexão.

4 - Faça uma lista com prioridades: nunca vá às compras (online ou presenciais) sem uma lista definida. Ela serve como um guia para evitar desvios motivados por sentimentos momentâneos.