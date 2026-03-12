Economia

Educação financeira
Notícia

Especialistas da Serra dão dicas de como equilibrar contas ao cortar "gastos invisíveis" que podem comprometer o orçamento 

Pequenos desembolsos diários e mensais, como taxas em aplicativos e assinaturas de streamings, impedem a construção de reservas de emergência 

Pedro Zanrosso

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