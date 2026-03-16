Entrega do Imposto de Renda começa na próxima segunda-feira; na Serra são esperadas mais de 395 mil declarações

A nova faixa de isenção de até R$ 5 mil, que começou a valer em janeiro, não se aplica à declaração deste ano. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Receita Federal divulgou nesta segunda-feira (16) as regras para a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 2026, referente ao ano-base 2025. O prazo para entrega começa na próxima segunda (23) e vai até 29 de maio, pouco mais de dois meses para o contribuinte acertar as contas com o Leão.

Na Serra gaúcha são esperadas mais de 395,1 mil declarações e, em Caxias do Sul, mais de 170,9 mil. Os dados são do delegado da Receita em Caxias, Leandro Tessaro Ramos, com base nos números alcançados em 2025.

— Como as regras ainda permanecem, e a base é o ano de 2025, muito provavelmente essa quantidade vai aumentar. Ao contrário, por exemplo, do ano que vem, que deve haver uma redução (de entregas). Muito embora o fato de estar isento de pagar o Imposto de Renda, abaixo de R$ 5 mil, não necessariamente vai isentar de entregar a declaração. A gente pode ter casos de entrega de declaração para recebimento de restituição, por exemplo — sinaliza Tessaro.

O calendário e as regras foram publicados no Diário Oficial da União (DOU). Entre as informações confirmadas pelo órgão está o que já era esperado: a nova faixa de isenção de até R$ 5 mil, que começou a valer em janeiro, não se aplica à declaração deste ano.

No ano passado, 45,64 milhões de pessoas físicas enviaram suas declarações, o equivalente a 41% da população economicamente ativa, que somava 110,7 milhões de pessoas, segundo o IBGE.

A principal mudança em vigor desde o início de 2026 é a isenção total do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais. Esses contribuintes deixaram de ter qualquer desconto no contracheque a partir de fevereiro.

Para quem ganha entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350, o imposto não foi zerado, mas ficou menor: quem recebe até R$ 5,5 mil tem desconto de 75% no imposto; até R$ 6 mil, de 50%; até R$ 6,5 mil, de 25%.

Essa mudança, porém, não aparece na declaração entregue em 2026. A Receita sempre usa como referência o ano-base, que neste caso é 2025, e as novas regras só entraram em vigor em janeiro deste ano.

A ampliação da faixa de isenção terá efeito no ajuste anual somente em 2027, quando os contribuintes prestarão contas sobre os rendimentos de 2026.

Quem precisa declarar em 2026

A Receita Federal elevou o limite de rendimentos tributáveis que obriga à entrega da declaração.

Neste ano, quem recebeu salários, aposentadorias, pensões, aluguéis ou outros rendimentos sujeitos ao ajuste acima de R$ 35.584 ao longo de 2025 está obrigado a declarar. O valor é maior que o exigido no ano passado, quando o limite era de R$ 33.888.

Vale lembrar que obrigatoriedade de declarar e isenção de imposto são coisas diferentes: um contribuinte pode estar isento de pagar IR e ainda assim precisar entregar a declaração, caso os rendimentos de 2025 tenham superado esse teto.

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Outros critérios também tornam a declaração obrigatória. Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil no ano precisa declarar, assim como quem vendeu bens com ganho de capital, realizou operações em bolsa acima de R$ 40 mil ou obteve lucros líquidos em renda variável.

Também está obrigado quem terminou 2025 com bens e direitos avaliados acima de R$ 800 mil.

Quem tinha atividade rural e obteve receita bruta acima de R$ 177.920 no ano passado, ou quer compensar prejuízos de anos anteriores, também precisa entregar o documento. O mesmo vale para quem se tornou residente no Brasil em qualquer mês de 2025 e estava nessa condição em 31 de dezembro.

A obrigatoriedade se estende ainda a contribuintes que venderam um imóvel residencial e usaram o valor para comprar outro dentro de 180 dias, aproveitando a isenção prevista em lei; a quem detinha trust ou contratos similares regidos por lei estrangeira em 31 de dezembro; e a quem tinha aplicações financeiras, lucros, dividendos ou participações em entidades controladas no exterior, conforme as regras da Lei 14.754, de 2023.

Um ponto que pode gerar dúvida: quem recebe R$ 4,8 mil por mês já não tem desconto de IR no contracheque em 2026, mas, se esse contribuinte ultrapassou os limites de obrigatoriedade em 2025, ainda precisará entregar a declaração deste ano, prestando contas sobre o que recebeu quando as regras antigas estavam em vigor.

Aposentados e pensionistas

A mudança é especialmente vantajosa para aposentados e pensionistas com 65 anos ou mais. Além da nova faixa de R$ 5 mil, esse grupo já tinha direito a uma isenção adicional mensal de R$ 1.903,98 prevista em lei.

Somadas, as duas isenções fazem com que beneficiários que recebem até R$ 6.903,98 fiquem totalmente livres do imposto. Em alguns casos, o alívio pode representar cerca de R$ 4 mil a mais por ano na renda disponível.

Aposentados que ganham acima de R$ 7.350 não terão mudança. A tabela progressiva com alíquota máxima de 27,5% permanece inalterada para essa faixa.

Calendário de restituições

A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União o cronograma de pagamento das restituições referentes ao ano-calendário de 2025.

Serão quatro lotes: o primeiro será creditado em 29 de maio; o segundo, em 30 de junho; o terceiro, em 31 de julho; e o quarto, em 28 de agosto.

Terão preferência no recebimento, além dos grupos com prioridade por lei, os contribuintes que usarem a declaração pré-preenchida e optarem pelo recebimento via Pix. A combinação das duas escolhas coloca o declarante na frente da fila dentro do seu lote.

Documentos necessários

Quem enviou a declaração em 2025 pode reaproveitar parte dos dados.

Os documentos exigidos incluem informes de rendimentos de bancos, corretoras e empregadores, comprovantes de pagamentos dedutíveis como gastos com saúde, educação e previdência privada, além de documentos de bens e direitos.

Na área de saúde, entram comprovantes de consultas, exames laboratoriais, internações, cirurgias, próteses dentárias e ortopédicas e cadeiras de roda. Para educação, são aceitos gastos com creche, ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação, mestrado e doutorado.

Quem tem investimentos precisa apresentar demonstrativos de saldo de ações, fundos imobiliários, ETFs, criptoativos e moedas estrangeiras, todos apurados a custo médio em 31 de dezembro de 2025.

Operações na bolsa, à vista, em opções, derivativos e day trade, exigem memória de cálculo do imposto sobre renda variável.