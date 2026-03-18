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Em meio à alta nos preços dos combustíveis, ANP e Procon fiscalizam postos de Caxias do Sul

A ação inclui coleta de valores, testes técnicos e verificação de irregularidades e ocorreu em seis estabelecimentos. Foi encontrada uma única irregularidade em uma bomba com defeito no visor, que não informava corretamente o preço ao consumidor

Pablo Ribeiro

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