Em meio à alta nos preços dos combustíveis, ANP e Procon fiscalizam postos de Caxias do Sul

A ação inclui coleta de valores, testes técnicos e verificação de irregularidades e ocorreu em seis estabelecimentos. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Procon de Caxias do Sul realizaram, na manhã desta quarta-feira (18), uma ação conjunta de fiscalização em postos de combustíveis no município. A atividade ocorreu em seis estabelecimentos e vem sendo feita desde terça-feira (17).

A iniciativa faz parte de uma mobilização nacional coordenada pela ANP, que intensificou as ações de fiscalização após a publicação da Medida Provisória nº 1.340/2026. O objetivo é verificar possíveis práticas abusivas nos preços, além de checar a qualidade dos combustíveis e a quantidade efetivamente fornecida pelas bombas.

Além da análise de preços, a fiscalização inclui testes técnicos para verificar se os combustíveis atendem às especificações exigidas e se há irregularidades nas bombas e equipamentos.

De acordo com o fiscal da ANP, Ernani Guntzel, até o momento não foram identificados problemas relacionados à qualidade ou à quantidade dos combustíveis analisados na cidade.

— Até agora não foi encontrado nenhum produto fora dos parâmetros. Todos estavam dentro da qualidade exigida. Também não houve interdição por problemas de quantidade — afirmou.

Segundo ele, a única irregularidade identificada foi em uma bomba com defeito no visor, que não informava corretamente o preço ao consumidor e acabou sendo interditada.

— Foi um problema no display da bomba, que estava queimado. Nesse caso, apenas esse bico foi interditado, mas o posto segue funcionando normalmente — explicou o fiscal, não revelando o nome do estabelecimento.

Ele detalhou ainda como são realizados os testes de qualidade. No caso do diesel, é verificado o ponto de fulgor, que indica a temperatura mínima necessária para o combustível entrar em combustão:

— Se o diesel inflamar antes da temperatura mínima, pode indicar contaminação e causar danos ao motor, como quebra de peças.

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Já na gasolina, é analisado o percentual de etanol misturado ao combustível.

— O permitido é 30%, com margem entre 28% e 32%. Em Caxias, todos os postos estavam dentro dessa faixa — completou.

Apesar da conformidade na qualidade dos combustíveis, a ANP aplicou autuações por problemas estruturais e de documentação em alguns estabelecimentos.

— As multas foram por falhas de manutenção, estrutura e documentação. No geral, porém, para o consumidor, a situação está tranquila — ressaltou Guntzel.

A ação ocorre em um momento de preocupação com a variação dos preços em Caxias do Sul. Após o início da guerra no Irã, no fim de fevereiro, o diesel apresentou alta significativa nas bombas da cidade. Levantamento do Procon Caxias aponta que os valores aumentaram entre 10,54% e 25,85% entre fevereiro e março.

No mesmo período, a gasolina comum teve variações bem mais moderadas, entre 0,81% e 4,29%, segundo a pesquisa.

O coordenador do Procon Caxias, Jair Zauza destacou que a operação desta semana faz parte das ações do Mês do Consumidor, mas ganha relevância diante da recente alta nos preços.

— Essa fiscalização já estava programada, mas ocorre em um momento importante para verificar qualidade e quantidade dos combustíveis — afirmou.

Segundo ele, até agora a avaliação é positiva nos estabelecimentos vistoriados.

— Foram seis postos fiscalizados e, tirando um problema no display de uma bomba, não houve irregularidades na qualidade ou na quantidade — disse.

Zauza explicou que o Procon segue monitorando os preços, mas reforçou que o mercado de combustíveis é livre, o que exige cautela na caracterização de abusividade.

— Para que haja autuação, é preciso comprovar aumento injustificado de lucro. Pelo que verificamos até agora, os postos apenas repassaram o reajuste das distribuidoras — pontuou.

Ele também orienta que consumidores denunciem possíveis irregularidades.