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Em janeiro, Caxias do Sul recupera fôlego e gera mais de 1,2 mil vagas de emprego

Período de safra é um dos principais motivos para o saldo no município. Ao mesmo tempo, indústria voltou a ter mais contratações do que demissões depois de sete meses

Bruno Tomé

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