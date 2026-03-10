Economia de Caxias do Sul registra queda de 5,1% em janeiro, pressionada por recuo no setor de serviços

O resultado foi puxado principalmente pelo desempenho negativo do setor de serviços, que apresentou queda de 16% no período. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A economia de Caxias do Sul começou 2026 em retração. Dados divulgados nesta terça-feira (10) pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul (CDL Caxias) apontam que a atividade econômica do município caiu 5,1% em janeiro na comparação com dezembro de 2025.

Desempenho no primeiro mês do ano

*O quadro reúne os dados resultantes de diversos levantamentos, que analisam cada setor com base na respectiva representatividade na economia do município, por isso, não cabe neste quadro fazer o cálculo dos valores das colunas para se obter o resultado final do respectivo mês em questão, no caso, janeiro de 2026. CIC e CDL Caxias do Sul

O resultado foi puxado principalmente pelo desempenho negativo do setor de serviços, que apresentou queda de 16% no período. O comércio também registrou retração de 3,6%, enquanto a indústria teve leve crescimento de 0,5%, avanço considerado pelas entidades insuficiente para compensar as perdas nos demais segmentos.

Na comparação entre janeiro de 2026 e o mesmo mês de 2025, com ajuste sazonal, a economia local também apresentou retração de 5,1%, repetindo o desempenho observado na análise mensal. O principal impacto veio da indústria, que registrou queda expressiva de 13,8%, tornando-se o principal fator de pressão sobre o resultado geral.

Mesmo com o recuo industrial, comércio e serviços apresentaram crescimento na comparação anual. O comércio avançou 6,2%, enquanto o setor de serviços registrou alta de 4,2%, amenizando parcialmente o resultado negativo da economia local.

No acumulado dos últimos 12 meses, a atividade econômica de Caxias do Sul registra queda de 1,3%. A análise setorial mostra que, apesar do crescimento de 8% no setor de serviços e de 4,7% no comércio, esses avanços não foram suficientes para compensar as perdas da indústria, que acumula retração de 8,3% no período.

Segundo as entidades empresariais, o cenário reflete fatores como a baixa confiança do mercado, os juros elevados, as dificuldades tributárias e a insegurança jurídica, elementos que seguem limitando investimentos e o ritmo da atividade econômica.

Comércio exterior tem forte oscilação

No mercado externo, os indicadores mostram forte variação mensal. Em janeiro, as exportações de Caxias do Sul caíram 48,7% em relação a dezembro. Mesmo assim, no acumulado de 12 meses ainda registram crescimento de 20,4%.

As importações, por outro lado, cresceram 42,6% no mês, embora apresentem queda de 10,2% no acumulado do último ano.

Entre os produtos importados, predominam máquinas e aparelhos, que representam 57% do total adquirido no exterior. Já nas exportações, o principal destaque são os materiais de transporte, responsáveis por 36% dos embarques.

A Argentina permanece como o principal destino das exportações de Caxias do Sul, respondendo por 19% do total comercializado. Na sequência aparecem Estados Unidos e México, ambos com participação de 12%, seguidos pelo Chile, com 11%.