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Economia de Caxias do Sul registra queda de 5,1% em janeiro, pressionada por recuo no setor de serviços

Dados da CIC e CDL indicam que indústria cresceu pouco e não conseguiu compensar retração no comércio e nos serviços; resultado também é negativo na comparação anual e no acumulado de 12 meses

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