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Curso gratuito em Gramado prepara jovens para o primeiro emprego

Iniciativa é uma parceria do Senac com a Câmara de Vereadores e, entre as atividades, vai ensiná-los a elaborar currículo e ter acesso às tecnologias

Marcos Cardoso

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