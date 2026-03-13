Curso gratuito em Gramado prepara jovens para o primeiro emprego

Uma parceria entre o Senac e a Câmara de Vereadores de Gramado está promovendo um curso gratuito para preparar jovens na busca pelo ingresso no mercado trabalho. Chamado Preparando-se para o Primeiro Emprego, o projeto segue com inscrições até o dia 27. As aulas, que ocorrerão no prédio do Legislativo, serão de 7 de abril a 14 de maio, das 14h às 17h.

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente de forma presencial no Senac da cidade, que fica na Rua São Pedro, 663. O curso integra o projeto Movimenta Comércio, com foco na reconstrução de cidades afetadas pela tragédia climática de 2024. Ao todo, são 20 vagas disponíveis, número que pode aumentar.

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O curso oferece 40 horas de formação, com foco no desenvolvimento de habilidades essenciais para o início da vida profissional, como elaboração do currículo, carta de apresentação, realizar simulações de entrevistas, apresentação pessoal, postura em ambiente de trabalho, conhecimento de ferramentas digitais, entre outros.

Daniela Barbosa, diretora do Senac, explica que as aulas serão ministradas por professores da instituição. A formação é destinada a jovens a partir de 14 anos que estejam cursando o Ensino Fundamental.