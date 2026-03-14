Economia

Arte ancestral
Notícia

Conheça a profissão que já foi referência para a vitivinicultura da Serra e hoje sofre com a falta de mão de obra 

A tanoaria, responsável pela fabricação de barricas de madeira, conta com poucos profissionais para manter viva a tradição que chegou à região com a imigração italiana

Alessandro Manzoni

Enviar email

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS