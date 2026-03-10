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Com expectativa de 30 mil visitantes, Mostra Flores começa neste sábado

Evento segue pelos próximos três fins de semana. Nos dias 28 e 29, a Feira Agroshow vai ditar o ritmo no Parque da Vindima Eloy Kunz. Projeção é de injetar cerca de R$ 6 milhões na economia local

Marcos Cardoso

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