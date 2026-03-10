Com expectativa de 30 mil visitantes, Mostra Flores começa neste sábado

Feira ocorre no Parque da Vindima Eloy Kunz. Terra do Galo Positiva / Divulgação

Os próximos três fins de semana prometem ser agitados em Flores da Cunha. Isso porque se inicia neste sábado (14) a 15ª edição da Mostra Flores e Feira Agroshow. O evento ocorrerá no Parque da Vindima Eloy Kunz, em Flores da Cunha, com entrada e estacionamento gratuitos.

A feira contará com mais de 60 expositores multissetoriais, entre eles cerca de 20 agroindústrias. Estarão disponíveis ao público artigos de malhas, confecções, vestuário masculino, feminino e infantil, itens em couro, acessórios, produtos para o lar, calçados, artesanato, produtos agroindustriais e gastronomia.

— Nós temos uma tradição muito forte, principalmente no ramo da confecção, casacos, artigos, temos produtos para o lar, um cenário comercial voltado para que os visitantes possam encontrar em Flores da Cunha um produto — afirma Ricardo Vignatti, diretor da Terra do Galo Positiva, que organiza o evento.

A gastronomia promete ser um dos pontos altos do evento, indo das cucas e pães até o buffet típico italiano. Haverá o Restaurante da Vindima, que serve buffet tradicional, a praça de alimentação, com lanches, as casinhas externas com vendas de produtos típicos, e o Restaurante Dolce Italia com menu personalizado.

Uma das novidades deste ano será um passeio de dindinho pela cidade. Além do roteiro turístico, o transporte realiza o trajeto de ida e volta até a feira. Aos sábados sairá às 14h e às 15h, e aos domingos às 11h.

Já neste primeiro fim de semana, haverá brinquedos infláveis para as crianças, bate papo com voluntárias da Upeva e shows com bandas da região. No segundo fim de semana, no dia 21, em comemoração aos 70 anos do Hospital Fátima, será realizada uma ação especial para a comunidade com exames básicos gratuitos, como aferição de pressão arterial, testes óticos e outras orientações preventivas.

E nos dias 28 e 29, ocorre a Feira Agroshow que reunirá expositores de máquinas, implementos e insumos. Haverá também a presença da Unidade Móvel de Envasamento de Vinhos para que o público possa conhecer o caminhão. O veículo, entregue oficialmente em novembro de 2025, é capaz de realizar todas as etapas de processo de envase, da higienização à rotulagem. E no dia 28 ocorrerá, também de forma gratuita, o seminário Viticultura Resiliente: meio ambiente, adaptação climática e rentabilidade. A palestra principa será com Sérgio Schneider, professor de Sociologia do Desenvolvimento Rural e estudos alimentares.

— Temos a expectativa de receber de 25 a 30 mil pessoas e movimentar mais de R$ 6 milhões ao longo de todo esse evento —projeta Vignatti.

E nos três fins de semana ocorrerão apresentações musicais. Entre as atrações estão Portal da Serra, Danúbio Azul, Flor da Serra, Banda Energia Nova, entre outros.

Programação do primeiro fim de semana

Sábado (14)

10h – Abertura oficial

10h às 19h – Arena infantil

12h – Almoço no parque

14h – Bate papo com as voluntárias da Upeva

15h30min – Acústico gaúcho com Alencar e Renato

19h – Fechamento do parque

Domingo (15)

10h – Abertura da feira

10h às 19h – Arena infantil

12h – Almoço no parque

14h – Shows

19h – Fechamento do parque

Serviço