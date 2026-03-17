Economia

Economia e tecnologia
Notícia

Com debate sobre protagonismo humano na era da inteligência artificial, Gramado Summit espera reunir 25 mil pessoas

9ª edição do evento ocorre entre os dias 6 e 8 de maio no Serra Park. Ingressos já estão à venda no valor inicial de R$ 1.490. Entre os palestrantes confirmados estão nomes como Maria Homem e Michel Alcoforado

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS