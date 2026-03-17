Com debate sobre protagonismo humano na era da inteligência artificial, Gramado Summit espera reunir 25 mil pessoas

A projeção é de até 500 expositores. Gramado Summit / Divulgação

Já começou a contagem regressiva para a 9ª edição da Gramado Summit, que ocorre entre os dias 6 e 8 de maio no Serra Park. Neste ano, o evento vai trazer para o debate a presença do ser humano, ou melhor, o protagonismo, na era da inteligência artificial (IA). Os ingressos já estão à venda e iniciam no valor de R$ 1.490.

Sobre a temática, o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi, avalia:

— É amplificar a importância do ser humano frente à inovação. Fomos bombardeados de informações por inteligência artificial da metade de 2025 até agora, e existe uma série de dúvidas. Acredito que é uma oportunidade para uma discussão que só vimos algo parecido, mas de uma proporção menor, em 1760 com a Revolução Industrial, quando o maquinário chega para as indústrias e existe um novo entendimento do trabalho do ser humano, e é a mesma coisa que estamos vivendo agora, só que em áreas que nunca imaginamos.

Rossi afirma que a edição de 2026 está sendo montada para ser a “melhor”, tanto na curadoria do evento como na feira de negócios. A projeção é de até 500 expositores. E um dado apresentado pelo CEO é que 80% dos patrocinadores do ano passado estão aumentando a sua presença neste ano. Um dos exemplos é o Google, que está dobrando a participação.

A Gramado Summit 2026 vai contar com espaços físicos de marcas globais e nacionais. A Magalu Cloud, por exemplo, levará o debate sobre a democratização digital, garantindo que a transformação tecnológica chegue com estabilidade a todos os cantos do país. Já o Google for Startups reforçará o compromisso com o ecossistema brasileiro ao oferecer mentoria e recursos para que empreendedores transformem ideias em soluções com impacto real na vida das pessoas, especialmente por meio da IA.

Para esse ano, a organização está fechando uma parceria com uma instituição de ensino para mensurar de forma mais clara o quanto o evento injeta na economia de Gramado. No ponto de vista do público, a projeção é de até 25 mil pessoas. No entanto, Rossi diz que esse número não é o principal:

— Um público altamente qualificado, e não me refiro a cargos, e que consigam vivenciar a Gramado Summit. Que seja um público menos de passagem e viva intensamente os três dias — projeta Rossi.

Entre os palestrantes, estarão vozes que transitam em praticamente todas as áreas da sociedade, como a psicanalista e pesquisadora Maria Homem; o antropólogo PhD e consultor estratégico, especialista em decodificar o comportamento de consumo e as novas dinâmicas sociais Michel Alcofarado; e Gustavo Zerbino, uruguaio e sobrevivente do acidente aéreo da Força Aérea Uruguaia nos Andes em 1972, conhecido como o "Milagre dos Andes".

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