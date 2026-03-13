Aumento na oferta de leitos e faturamento de R$ 170 milhões: o que aponta o primeiro boletim do Observatório do Turismo de Caxias

Caxias passou a oferecer 2.595 leitos em 2023 para 3.075 em 2025. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Fruto da parceria entre prefeitura e Universidade de Caxias do Sul (UCS), a primeira publicação do Observatório do Turismo apontou uma série de características do setor que poderão embasar políticas públicas, além de fortalecer o desenvolvimento do setor. Os dados foram coletados entre 2023 e 2025.

Entre os destaques do documento, divulgado nesta semana, está o aumento na oferta de leitos na cidade, que passou de 2.595 em 2023 para 3.075 em 2025. Os números registraram crescimento também de guias de turismo, que passaram de 106 para 180 profissionais habilitados a atender o turista em Caxias do Sul nesses dois anos.

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A análise traz ainda dados econômicos sobre o reflexo deixado pelos turistas na cidade. O faturamento bruto do setor, em 2025, foi de quase R$ 170,5 milhões, sendo outubro o mês mais lucrativo, responsável por faturar R$ 17,9 milhões.

O desempenho, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Felipe Gremelmaier, é puxado principalmente por eventos realizados no município:

— Outubro foi o mês da Mercopar, tivemos competições de futebol, basquete e corrida de rua, então são eventos que acrescentaram além de toda a normalidade. É bom ressaltar também que tivemos a redução da alíquota do serviço de turismo, que saiu de 4% para 3% e ainda assim teve um aumento significativo da arrecadação.

A receita bruta do faturamento é calculada com base na emissão de notas fiscais do item 9 do Imposto sobre Serviços (ISS), que trata de hospedagem, viagens e congêneres.