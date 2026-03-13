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Aumento na oferta de leitos e faturamento de R$ 170 milhões: o que aponta o primeiro boletim do Observatório do Turismo de Caxias

Documento reúne indicadores turísticos referentes ao período de 2023 a 2025 para fornecer dados que podem subsidiar decisões, apoiar políticas públicas e fortalecer o desenvolvimento do setor

Pedro Zanrosso

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