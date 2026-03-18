Atraso e aumento de custos de fretes internacionais e desvio de rotas: como o conflito no Oriente Médio impacta as exportações das indústrias da Serra

Pelo Estreito de Ormuz, navios cargueiros levam mercadorias ao Oriente Médio. Ben STANSALL / AFP

Prestes a atingir 20 dias, o conflito entre Irã e Estados Unidos preocupa os negócios internacionais de indústrias da Serra. Por enquanto, não há perspectivas de finalização do conflito. Nesta terça-feira (17), o Ministério da Defesa de Israel anunciou que o exército eliminou Ali Larijani, figura crucial do governo iraniano há décadas e atual chefe do Conselho Supremo de Segurança, e o general Gholamreza Soleimani, que comanda a milícia islamista Basij.

Um dos fatores que preocupam até mesmo quem está distante do conflito é o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, que permanece interrompido pelo Irã, e aumenta a pressão sobre as cotações do petróleo, que já acumulam alta de quase 45% desde o dia 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel iniciaram a ofensiva contra o Irã.

Pelo Estreito de Ormuz, além de 20% do petróleo que abastece o mundo, passam mercadorias vindas da Serra e exportadas para o Oriente Médio e África, mercados internacionais importantes das empresas da região.

De acordo com o diretor de Relações Institucionais da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), Ruben Bisi, os impactos começam desde o fornecimento de matéria-prima nacional para as indústrias, uma vez que o preço dos combustíveis vem aumentando diante das tensões no Oriente Médio.

— Isso aumenta muito, não somente na nossa indústria, porque nós estamos longe do mercado de abastecimento de matérias-primas. Também para devolver esses produtos para o centro do Brasil, nós vamos ter o impacto do frete, porque todo o nosso maior mercado está na exportação e no centro do país. Vamos ser afetados duplamente na questão do preço do diesel — afirma.

Para as exportações de itens como móveis, cutelaria, vinhos, autopeças, ônibus e implementos agrícolas, que têm na África e Oriente Médio mercados consumidores significativos, o bloqueio no Estreito de Ormuz, que é caminho para o Iraque, Kuwait, Omã e os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, preocupa:

— Muitos dos países que nós exportamos estão próximos do Estreito de Ormuz. Nós temos um mercado importante nos Emirados Árabes, de ônibus e de caminhões. Nós não deixamos de embarcar ainda. Nós vamos ter um impacto, se essa guerra durar muito tempo, se esses navios não conseguirem passar pelo Estreito de Ormuz. E também como as grandes seguradoras tiraram os seguros de navios naquela região, o custo do frete internacional de mercadorias também vai encarecer muito. Então, vai dobrar o frete ou triplicar. De médio e curto prazo é o que a gente está observando. Não foi alterado nada ainda imediatamente, de cancelamento de pedidos, porque todo mundo acha que a guerra acaba amanhã — analisa Bisi.

Momento que requer organização

De acordo com o Head de Vendas da Afianci Global Networking, empresa caxiense de importação e exportação, João Pedro Roth, o impacto do conflito tem se concentrado, por enquanto, no atraso de mercadorias embarcadas, custo de fretes e desvios de rotas.

— É importante dizer que todos os anos, na China, já tem um acúmulo de mercadorias após o ano-novo deles, que é sempre no mês de fevereiro. E aí juntou duas coisas, que foi o ano-novo chinês e o início da guerra. Então, essa guerra está causando desvios de rotas no Oriente Médio, adicionando dias extras de viagem e sobrecarregando as linhas de navios que vêm para o Brasil. O que a gente vê hoje é que tem a questão de aumento de custo e de tempo — observa Roth.

Pelo aumento de custos, a margem de lucro tende a diminuir e pressionar as empresas, analisa o Head de Vendas. A imprevisibilidade do valor dos fretes também é uma preocupação, porque normalmente uma cotação de frete internacional tem validade de 10 a 15 e, atualmente, as cotações valem de um a dois dias.

— Isso também pode abrir oportunidade para as empresas se organizarem na estratégia de comércio exterior. Então, a gente enxerga que as indústrias locais podem perder um pouco de fôlego neste momento inicial, mas fazendo um ajuste de prazo, de estoque e negociação, elas podem eventualmente ter até uma vantagem competitiva. Porque nesses próximos meses, se a tensão persistir, o dólar volátil e a inflação nos insumos serão um teste. Mas quem estiver bem organizado e bem preparado pode eventualmente até expandir o mercado — analisa.

Nessas situações, conforme Roth, a indicação para as empresas que exportam, diante da incerteza do conflito, é acompanhar de perto os prazos de embarque, negociar com os agentes de carga que tenham experiência para priorizar aquilo que é mais essencial e aproveitar operações consolidadas na China para maior previsibilidade.