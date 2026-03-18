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Atraso e aumento de custos de fretes internacionais e desvio de rotas: como o conflito no Oriente Médio impacta as exportações das indústrias da Serra

Um dos fatores que preocupam empresários é o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, que permanece interrompido pelo Irã, e aumenta a pressão sobre as cotações do petróleo

Gabriela Alves

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