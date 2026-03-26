Associados da Cooperativa Piá, de Nova Petrópolis, aprovam  liquidação das atividades; saiba o que muda a partir da decisão 

Assembleia de associados ocorreu na tarde da quinta-feira (26), resultado em aprovação unânime a liquidação. Comunicação Cooperativa Piá / Divulgação

Os associados da Cooperativa Piá aprovaram, de forma unânime, a decisão de liquidar as atividades da organização. A deliberação foi anunciada nesta quinta-feira (26), após a realização de uma assembleia geral extraordinária. Na prática, o início da liquidação das atividades permite a continuidade dos trabalhos da Piá, de Nova Petrópolis. Dessa forma, a cooperativa seguirá com a produção, entrega dos produtos e atendimentos aos beneficiados.

Por outro lado, a liquidação cria condições legais para uma série de mudanças, que facilitarão a recomposição da cooperativa. Entre as medidas estão a suspensão de processos de cobrança e execuções movidos por credores. A medida também amplia prazos e reduz juros para pagamentos de dívidas.

Durante a assembleia, o atual presidente da cooperativa, Jorge Dinnebier, foi nomeado como liquidante. Assim, ele assume o posto do conselho de administração, tendo poder para negociar dívidas, representar legalmente a cooperativa e prestar contas aos associados. Inclusive, prestações de contas aos associados passarão a ocorrer a cada seis meses, segundo a determinação legal.

— Essa é uma medida legal e necessária para reorganizar a cooperativa em um momento desafiador. A partir dela, conseguiremos criar condições mais seguras para renegociar dívidas, obtendo ampliação nos prazos, redução nas taxas de juros, descontos para poder reequilibrar a operação. Seguiremos trabalhando com responsabilidade e transparência para construir caminhos que viabilizem a continuidade e a recuperação da Piá — pontuou o presidente.

Ari Boelther foi nomeado como suplente de liquidante. O novo Conselho Fiscal da cooperativa é composto por Roberto Wazlawick, Ismael Becker e Antônio Faoro.