Economia

Reequilíbrio 
Notícia

Associados da Cooperativa Piá, de Nova Petrópolis, aprovam  liquidação das atividades; saiba o que muda a partir da decisão 

Adesão a medida jurídica permite que trabalhos sejam mantidos, com mais flexibilidade para renegociar dívidas. O atual presidente, Jorge Dinnebier, foi nomeado como liquidante, se tornando representante legal do grupo

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