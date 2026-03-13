Economia

Vem aí
Notícia

Apesar do feriado mais curto, atrações e rede hoteleira das Hortênsias projetam Páscoa com mais público e maior faturamento em 2026

Ao contrário de 2025, período desse ano não emenda com o feriado de Tiradentes. Pesquisa aponta um crescimento de 15% no ticket médio em Gramado e Canela

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS