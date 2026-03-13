Apesar do feriado mais curto, atrações e rede hoteleira das Hortênsias projetam Páscoa com mais público e maior faturamento em 2026

Pesquisa aponta um crescimento de 15% no ticket médio em Gramado e Canela. Porthus Junior / Agencia RBS

A Páscoa se aproxima e com ela a expectativa de como a data irá refletir no turismo da Serra, especialmente na região das Hortênsias, lembrada pela programação e decoração das ruas que atraem visitantes de todo o país.

Pesquisa recente divulgada pela Parksnet, tiqueteira com atuação nacional e que conecta 98% do ecossistema de parques e restaurantes temáticos de Gramado e Canela, indica uma alta entre 10% e 15% no ticket médio, reflexo de um visitante mais disposto a investir.

Os dados são confirmados por agentes do turismo das duas cidades, que já percebem o interesse do turista pela reserva antecipada de leitos e de ingressos em atrações.

A rede de hotéis Swan, por exemplo, fechou a Páscoa do ano passado com 90% de ocupação e, há três semanas da data deste ano, já está com 75% da vagas reservadas em Canela.

— Ano passado o movimento começou um pouco mais cedo, esse ano esperaram mais para vir. Isso representa, em faturamento, um crescimento de até 15% em relação ao ano passado. Já esgotamos em Canela o pacote de quinta a domingo, que tem um valor um pouco mais em conta, que é para fomentar a ocupação do período inteiro — conta o gerente de marketing, Douglas Brito.

São os eventos realizados no centro de Gramado que criam a expectativa da Vila da Mônica para aumentar o volume de visitantes durante o período. Desde o ano passado, a atração participou da "Paradinha de Páscoa", o desfile gratuito pela Avenida Borges de Medeiros e aguardado pelos turistas. Além disso, dentro do parque ocorre a caça aos ovos que aumentam a interação com os personagens criados por Maurício de Souza:

— São ativações que reforçam a ligação de Gramado com a Páscoa. Apesar de um feriadão mais curto nesse ano, imaginamos receber 25% a mais de público em relação ao ano passado. A cidade está muito bem decorada e com uma programação bem ampla — diz a CEO do parque, Manoela Moschen.

Ainda na hotelaria, o Ritta Höppner, um dos complexos mais antigos de Gramado, pretende ocupar nesta Páscoa todos os 48 leitos, como foi no ano passado. A receita, no entanto, deve aumentar, segundo o gerente Antônio Camargo, por conta de um reajuste de até 15% na diária.

— Proporcionalmente, projetamos um resultado melhor. Nos consolidamos ano a ano como um hotel de experiência, com restaurantes, cafés da tarde e o próprio Mini Mundo dentro do espaço, então os hóspedes topam pagar um pouco mais, levando em conta tudo que a gente oferece.

Flávio Prado, 39, e Ana Carolina de Almeida, 29 chegaram cedo para a aproveitar a Páscoa em Gramado. Porthus Junior / Agencia RBS

Na ruas já tem gente aproveitando o protagonista do período, o chocolate. Ao programar a sonhada primeira viagem a Gramado, o casal sergipano Flávio Prado, 39 anos, e Ana Carolina de Almeida, 29, incluiu no roteiro uma tarde de visitas a lojas de doces artesanais.

Diante de tanta oferta, os moradores de Aracaju confiaram nas dicas do guia turístico para conhecer a Lugano, a Florybal e a Prawer. Na tarde da última quarta-feira (11), Flávio e Ana Carolina deixaram uma das lojas da Prawer, na Avenida Borges de Medeiros, com algumas barras de 23g de chocolate ao leite e chocolate branco, além de variações com cookies e pistache para consumir no hotel.

Com retorno para o nordeste marcado para domingo, os turistas já planejam retornar à loja antes da partida para comprar mais alguns chocolates para levar na bagagem e degustar em casa.