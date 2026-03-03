Agência FGTAS/Sine de Caxias tem 172 vagas de emprego e salários de até R$ 4 mil nesta terça-feira

Unidade fica na Rua Bento Gonçalves, 1.901, no Centro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A agência FGTAS/Sine de Caxias do Sul lista 172 vagas de emprego nesta terça-feira (3). As senhas para atendimento de candidatos são distribuídas entre 8h e 9h30min e entre 13h e 14h30min.

Em destaque, funções como assistente administrativo, com salário de R$ 2,5 mil; auxiliar de linha de produção, sem a necessidade de experiência, pagando R$ 2 mil; encanador de obras, com remuneração de R$ 3,5 mil; e encarregado de obras anunciando vencimento de R$ 4 mil.

Os cargos ofertados são atualizados diariamente neste link e presencialmente no Sine. Há vagas exclusivas para pessoa com deficiência (PcD).

A unidade FGTAS/Sine fica na Rua Bento Gonçalves, 1.901, no Centro, e abre de segunda a sexta-feira.

Como aproveitar uma vaga?

Ao analisar o painel de vagas, o candidato deve escolher aquela em que atende os requisitos e anotar o código de sete dígitos descrito. Depois é só ir até a agência FGTAS/Sine portando documento de identidade e retirar uma senha de atendimento.