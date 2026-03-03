Economia

Mercado de trabalho
Notícia

Agência FGTAS/Sine de Caxias tem 172 vagas de emprego e salários de até R$ 4 mil nesta terça-feira

Candidatos podem concorrer para oportunidades como assistente administrativo, auxiliar de linha de produção, encanador de obras e encarregado de obras

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