Tesouro Direto bate recorde de vendas e lança título para reserva de emergência com aplicação a partir de R$ 1

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As vendas do Tesouro Direto bateram recorde em janeiro e somaram R$ 12,02 bilhões, o maior volume mensal desde a criação do programa, em 2002. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional. O resultado representa alta de 26,9% em relação a dezembro e de 37,2% na comparação com janeiro do ano passado. O recorde anterior havia sido registrado em março de 2024, quando as vendas chegaram a R$ 11,69 bilhões.

O movimento ocorre em um cenário de juros elevados. A taxa básica da economia brasileira, a Selic, que estava em 10,5% ao ano até setembro de 2024, foi elevada para 15%, o que torna mais atrativos os títulos públicos atrelados a ela. Em janeiro, os papéis vinculados à Selic responderam por 48,9% das vendas. Os títulos corrigidos pela inflação (IPCA) representaram 28,2% do total negociado, enquanto os prefixados, com taxa definida no momento da compra, corresponderam a 15,1%.

Destinado ao financiamento de aposentadorias, o Tesouro Renda+, lançado no início de 2023, respondeu por 6,4% das vendas. Criado em agosto de 2023, o novo título Tesouro Educa+, que pretende financiar uma poupança para o Ensino Superior, atraiu apenas 1,5% das vendas.

Pequeno investidor puxa crescimento

Os números reforçam o perfil pulverizado da base de investidores. Das 1,3 milhão de operações registradas no mês, 77,5% foram de até R$ 5 mil. Aplicações de até R$ 1 mil representaram mais da metade das transações. O valor médio por operação atingiu R$ 9.207,33.

Os investidores estão preferindo papéis de prazo médio. As vendas de títulos de cinco a 10 anos representam 40,6% do total. As operações com prazo de até cinco anos correspondem a 39,9% do total. Os papéis de mais de 10 anos de prazo representaram 19,5% das vendas.

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O total de investidores cadastrados no programa chegou a 34,5 milhões, mas os investidores ativos, com títulos em carteira, somam 3,45 milhões.

Criado em 2002, o Tesouro Direto permite que pessoas físicas comprem títulos públicos pela internet, pagando apenas a taxa de custódia da B3.

Novo título mira reserva de emergência

Em meio ao crescimento das vendas, o Tesouro anunciou o lançamento de um novo título a partir de março, o Tesouro Reserva. Indexado à Selic, o papel permitirá aplicações a partir de R$ 1 e terá vencimento em três anos, com possibilidade de resgate a qualquer momento, sem oscilação de preço.

Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, o produto foi desenhado para ampliar o acesso ao investimento público, especialmente entre pequenos poupadores. O lançamento ocorrerá junto com a nova plataforma do Tesouro Direto, que passará a funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana.

A proposta é oferecer uma alternativa simples e de baixo risco para formação de reserva financeira, em um momento em que aplicações mais arriscadas têm gerado perdas para parte dos investidores. O título já está em funcionamento para um grupo restrito de clientes do Banco do Brasil, em fase de testes, mas, a partir de março, adiantou o secretário, estará aberto para investidores em geral.

Atualmente, o Tesouro Direto conta com pouco mais de 3 milhões de investidores ativos. Com o novo título, a intenção é ampliar esse número de investidores e também poder oferecer uma nova modalidade de investimento – mais simples e mais segura.

— Hoje, infelizmente, muitos brasileiros são induzidos a fazer uma aplicação, sem fazer uma escolha consciente. Dar a opção para o cidadão poder fazer a sua escolha é um ato de cidadania — disse Ceron.

O secretário chamou a atenção para o momento em aplicações de ativos.