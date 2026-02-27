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Tecnologias avançadas desenvolvidas em Caxias tornam ônibus mais seguros e ajudam a reduzir ferimentos graves

Testes demonstram que novas estruturas e materiais nos veículos podem diminuir os ferimentos graves, mesmo em colisões e capotamentos.

Debora Padilha

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