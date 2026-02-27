Tecnologias avançadas desenvolvidas em Caxias tornam ônibus mais seguros e ajudam a reduzir ferimentos graves

Em teste, dois ônibus colidem de frente e, apesar dos danos na parte externa, a estrutura interna permanece praticamente intacta. Marcopolo / Divulgação

Tecnologias desenvolvidas na Serra gaúcha estão tornando os ônibus mais seguros e reduzindo o risco de ferimentos graves em caso de acidentes. Em Caxias do Sul, testes realizados pela fabricante Marcopolo demonstram como a engenharia e o uso de novos materiais podem preservar vidas.

Em um dos testes executados, dois ônibus colidem de frente. Apesar dos danos visíveis na parte externa, a estrutura interna permanece praticamente intacta. O motorista, representado por um boneco de testes, não sofre impactos significativos. Segundo o coordenador de engenharia da empresa, Felipe Biondo, o projeto foi desenvolvido com foco na proteção do condutor.

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A engenharia do veículo foi pensada para transferir a energia da colisão frontal para regiões mais rígidas e reforçadas da carroceria. Com o uso de aços de alta resistência e tecnologia de ponta, é possível absorver melhor a força do impacto e direcionar a deformação para áreas específicas, preservando o espaço interno.

Simulação de tombamento para testar a resistência estrutural Marcopolo / Divulgação

Outro teste simula o tombamento do ônibus e também comprova a resistência estrutural. Na parte mecânica, ensaios de frenagem atestam a eficiência do sistema na hora de parar o veículo.

A combinação entre design, geometria e materiais cria uma espécie de cápsula protetora dentro do ônibus, chamada de célula de sobrevivência. Colunas de aço formam um anel que percorre toda a estrutura. Em caso de acidente, essa configuração ajuda a manter o espaço interno preservado, protegendo passageiros e motorista.

O motorista, representado por um boneco de testes, não sofre impactos significativos. Marcopolo / Divulgação

Nos últimos 10 anos, as normas de segurança evoluíram significativamente. Ainda conforme Biondo, a geração mais recente de ônibus da empresa — a chamada Geração 8 — utiliza aços importados de última geração e cumpre normas internacionais, indo além das exigências em alguns aspectos.

Nos modelos mais completos, os passageiros contam com cintos de segurança de três pontos, semelhantes aos dos automóveis, que protegem do ombro à cintura. As poltronas têm laterais mais altas, que ajudam a proteger os braços em caso de capotamento.

Para o motorista, há recursos adicionais: o banco pode vibrar para alertar contra o sono, um sensor identifica quando o veículo está saindo da pista e, em determinados modelos, os espelhos retrovisores foram substituídos por câmeras, reduzindo pontos cegos.

Recursos adicionais para os motoristas

Os vidros também recebem atenção especial. Em outra indústria de Caxias do Sul, a Vidroforte, é produzido o vidro temperado utilizado nos ônibus. Diferentemente do vidro comum, que ao quebrar forma estilhaços cortantes, o temperado se fragmenta em pequenos pedaços sem pontas, diminuindo o risco de ferimentos.

O diretor executivo da empresa, José Maurício Toledo, explica que o vidro passa por um processo específico de aquecimento e resfriamento controlado, com uso de câmeras térmicas e rigor técnico conforme normas europeias e americanas. O resultado é um material até cinco vezes mais resistente que o convencional e mais seguro em caso de quebra.

Comportamento é decisivo para salvar vidas

Apesar dos avanços tecnológicos, o comportamento nas estradas continua sendo decisivo para salvar vidas. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que, no ano passado, foram registrados 104 acidentes com ônibus em rodovias federais do Rio Grande do Sul. Ao todo, 118 pessoas ficaram feridas e quatro morreram. No início deste ano, um acidente no sul do Estado deixou 11 mortos.

O chefe do Núcleo de Segurança Viária da PRF, Rafael Pereira, afirma que mais de 90% dos acidentes têm como fator determinante a falha humana, geralmente relacionada à perda de controle do veículo. Ele destaca que o risco de tombamento é uma das principais preocupações, já que o ônibus é um veículo alto, com centro de gravidade elevado, o que aumenta a possibilidade de capotamento em manobras bruscas.

A PRF reforça a importância do uso do cinto de segurança por todos os passageiros e lembra que o equipamento é obrigatório também em ônibus. A fiscalização inclui testes com bafômetro, controle da jornada dos motoristas e verificação das condições dos veículos. A renovação da frota é apontada como medida importante para reduzir a gravidade dos acidentes.