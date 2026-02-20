Setores metalmecânico, moveleiro e madeireiro da Serra comemoram derrubada do tarifaço de Trump, mas mantêm cautela 

Brendan SMIALOWSKI / AFP

Com alívio, representantes de setores industriais da Serra avaliaram como positiva a derrubada das tarifas de Donald Trump pela Suprema Corte dos Estados Unidos nesta sexta-feira (20).

A Suprema Corte dos Estados Unidos considerou ilegais as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump a diversos países, inclusive o Brasil. Por seis votos a três, a decisão considera que o presidente norte-americano excedeu a própria autoridade ao invocar uma lei federal de poderes emergenciais.

A decisão bloqueia a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês) — uma ferramenta fundamental que o presidente vinha utilizando para impor uma agenda econômica e diplomática. A derrubada se refere às tarifas apresentadas como "recíprocas" por Donald Trump, mas não àquelas aplicadas a setores específicos como automóveis, aço ou alumínio.

— Sempre se via esse movimento de que em algum momento fosse reduzindo (as tarifas), ao decorrer do tempo. Isso foi ocorrendo em alguns momentos, tanto que foram retirando (a tarifa) de alguns produtos, aumentando a lista de exceções dentro do próprio tarifaço. Tem um efeito direto e indireto lá no início e agora isso vai se revertendo. O que amenizou esse efeito aqui para Caxias do Sul foram as exportações, que tiveram um volume bem expressivo de Caxias do Sul para a Argentina. Isso é natural, quando se tem uma imposição tarifária ou de mercado, os mercados se direcionam — analisa o coordenador da Diretoria de Economia da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, Tarciano Mélo Cardoso.

Cardoso ainda avalia que a queda da tarifa tem um efeito indireto que beneficia o mercado caxiense, que é fornecedor de peças e equipamentos para indústrias que exportam o produto final para os Estados Unidos.

— Se a gente fizer uma análise setorial, tem setores que foram fortemente impactados. Mas em âmbitos gerais de exportações, o comércio do Brasil com os Estados Unidos não é gigantesco. Não existe dependência dos dois lados — pontua.

Um dos setores que sentiram o impacto foi o metalmecânico, de acordo com o vice-presidente de Relações Institucionais do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), Gustavo Polese.

— Isso teve um reflexo muito grande nas exportações da nossa indústria. Tudo o que foi exportado para os Estados Unidos, que é feito pela nossa indústria metalmecânica, foi capturado na tabela que a ordem executiva do governo americano incluiu. O Brasil se torna menos competitivo em relação a outros países que são exportadores também — analisa.

Para Polese, o anúncio da Suprema Corte é positivo, mas requer cautela porque ainda não está claro como vai funcionar para mercadorias em trânsito ou negociações em andamento.

— Temos mercadorias que estão em trânsito, que estão no mar, temos negócios que estão sendo cotados. A cautela é importante, porque a gente não sabe como é que vai chegar lá no fiscal da aduana dos Estados Unidos. Mas a notícia é muito boa. Vamos comemorar por ora — avalia.

Logo após o anúncio da Suprema Corte, Donald Trump anunciou um "contra-ataque" tarifário, pois já teria um plano B preparado. O presidente norte-americano afirmou que vai impor uma nova taxa global de 10%.

Setor madeireiro celebra derrubada

Cinco dos 10 produtos mais exportados do Rio Grande do Sul aos EUA se livram de tarifaço de 50%, como a madeira de pinheiro, que por enquanto ficará com apenas 10% de tarifa setorial.

O presidente do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Estado do Rio Grande do Sul (Sindimadeira), Leonardo de Zorzi, celebrou a decisão da Suprema Corte norte-americana, mas defende cautela.

— Estamos olhando por essa decisão com bastante cautela, até para saber os desdobramentos e os detalhamentos que vêm em seguida da decisão. Nós tivemos há pouco um pronunciamento do presidente Trump, em que ele já anuncia um contra-ataque nas decisões da Suprema Corte, impondo uma nova tarifa global de 10%. Mas, de qualquer forma, acho que é um avanço muito importante, a gente aplaude a decisão e fica na expectativa — afirma.

A esperança de De Zorzi, agora, é que o setor fique em níveis mais equilibrados.

— Durante os seis meses do tarifaço, nós tivemos notícias muito tristes, fechamentos de algumas fábricas aqui no Rio Grande Sul. O enfraquecimento da cadeia, diminuição de preço, apesar de ter havido um certo sucesso em colocação de produtos em alguns outros países, nós ainda tivemos uma queda de preço muito expressiva e uma queda de volume de exportação também, quase 54% na exportação dos produtos madeireiros — diz.

Setor moveleiro otimista

De acordo com a presidente do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), Cíntia Weirich, a partir do anúncio da taxação do Trump, em agosto do ano passado, as indústrias perderam competitividade, uma vez que a medida elevou o preço das transações.