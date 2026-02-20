Economia

Suprema Corte dos EUA
Notícia

Setores metalmecânico, moveleiro e madeireiro da Serra comemoram derrubada do tarifaço de Trump, mas mantêm cautela 

Por seis votos a três, a decisão considera que o presidente norte-americano excedeu a sua autoridade ao invocar uma lei federal de poderes emergenciais

Gabriela Alves

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