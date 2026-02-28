Ruibarbo impulsiona gastronomia nacional com produção exclusiva em São Francisco de Paula, na Serra

Gabriel Costa / Agência RBS

Uma planta de caule rosa e nome pouco conhecido encontrou no microclima do município de São Francisco de Paula o ambiente ideal para se reproduzir. Uma família de agricultores ganhou o primeiro pé de ruibarbo de uma vizinha na década de 1990, apostou na cultura e hoje comercializa o produto para chefs de cozinha que se dedicam à alta gastronomia por praticamente todos os Estados do Brasil.

— Acho que só para a Amazônia eu ainda não enviei ruibarbo. Para o restante do Brasil, todos os Estados pedem, às vezes em grande quantidade, em menor quantidade, uns para testar. Hoje a gente também tem a venda na Ceasa, então o pessoal de todo o RS também consegue — conta a agricultora Isaura Müller, da família proprietária da fazenda.

Ingrediente tem sabor parecido ao do limão e do vinagre e pode ser utilizado em diferentes receitas. Gabriel Costa / Agência RBS

Anos depois do ganhar o primeiro pé, a família Müller se deu conta do potencial do produto e adquiriu mais mudas. Atualmente são 25 mil pés de ruibarbo plantados na propriedade. Cada um rende até seis quilos por ano. A planta precisa do frio e da altitude para se desenvolver, mas é no verão que fica pronta para a colheita.

— A planta gosta de frio e de umidade também. Só que, se estiver banhado, ela não gosta. Apenas uma determinada quantidade. E gosta de frio, mas se a temperatura for negativa durante muitas horas, também não se adapta — diz Isaura.

Esse é um dos motivos pelo qual a planta não consegue se adaptar em qualquer terreno.

— Ela precisa de horas de frio. Ela morre no inverno, mas a raiz está ali. Depois, na primavera, vai brotar e formar novamente a planta. A planta encontrou aqui em São Francisco de Paula um microclima perfeito para se desenvolver. Permite um produto com qualidade sensacional — comenta Sandra de Moraes Silva, extensionista da Emater, instituição de assistência técnica e extensão rural e social do governo do Rio Grande do Sul.

Sandra de Moraes Silva, extensionista da Emater. Gabriel Costa / Agência RBS

Para ter uma ideia da aparência da planta, o produto é muito parecido com um alho poró. O caule é a parte mais importante. Nasce verde e quanto mais sol pega, mais rosado vai ficando. E o sabor é um pouco ácido, agridoce e muito versátil. Isso permite a produção de vários itens alimentares à base de ruibarbo, como tortas, bolos, sorvetes, caldas, licores e até medicamentos fitoterápicos.

— É uma planta bioativa e um alimento funcional muito importante. Além disso, como tem benefícios para a pele, retarda o envelhecimento, ajuda contra a flacidez da pele. Tem também cremes, sabonetes, tem o sal para escaldar pés, tem creme para o rosto, vários subprodutos. Também pode ser usado para fazer suco, pode ser ralado para a salada. No doce, por exemplo, o ruibarbo quebra um pouco do açúcar, equilibra a receita. E no salgado ajuda a quebrar as gorduras. Ele equilibra o prato. Essa é a função e explica por que ele faz tanto sucesso na gastronomia — detalha Sandra.

Família Müller ganhou o primeiro pé na década de 1990. Isaura Müller (2ª à esquerda) diz que produção é enviada para praticamente todos os Estados. Gabriel Costa / Agência RBS

Com muitas finalidades

A família Müller recebeu o primeiro pé de uma vizinha que veio da Alemanha há mais de 40 anos. Foram décadas tentando aumentar e reproduzir o plantio, além de entender o potencial produtivo e financeiro da planta. Foi em 2022 que, importando sementes alemãs, conseguiram implantar a lavoura que, hoje, é a única produção comercial de ruibarbo no RS, segundo a Secretaria de Agricultura do Estado.

— O ruibarbo já era usado na medicina e na culinária chinesa há milhares de anos e, segundo estudos, era tão valioso quanto a seda e o cravo na Ásia, na época. Não é uma planta comum da América do Sul e do clima tropical brasileiro, mas encontrou aqui em São Francisco de Paula um microclima perfeito com frio, sol, umidade e uma altitude de cerca de quase mil metros acima do nível do mar — explica Sandra Silva.

Isaura administra a propriedade junto do pai, Sadi Müller, e do filho Gabriel Müller.

— Seja para fazer um suco, consumir com a salada no almoço, acompanhar doces no café da tarde ou até para conferir um sabor diferente em drinques e pratos elaborados, o ruibarbo adiciona saúde à dieta e um toque agridoce ao paladar. Já são três gerações da nossa família cultivando e divulgando o ruibarbo daqui do Sul para o Brasil. Espero que ele possa ser a renda e o legado das próximas gerações também. As geleias são o carro-chefe. Elas combinam com cucas, pães, tortas, drinques e até em pratos salgados como o churrasco — complementa Isaura.

Prato autoral: bochecha de porco com molho de ruibarbo. Gabriel Costa / Agência RBS

Produto consegue quebrar a gordura da comida

A família produtora da hortaliça no interior de São Francisco de Paula vende o ruibarbo em bandejas de meio quilo ao preço de R$ 10. Mas a principal clientela vem mesmo da alta gastronomia. Chefs do país inteiro encomendam o ingrediente para fazer pratos autorais.

— A acidez do ruibarbo quebra a gordura do porco. Então a gente tem bochecha de porco, tem uma cenoura que também tem um dulçor, o milho e um picles de ruibarbo. Tem um sabor semelhante ao limão e ao vinagre para usar na comida. Para quebrar a gordura funciona muito bem — confirma o chef de cozinha Gabriel Rodrigues Correa, em restaurante da cidade.

Chef Gabriel Rodrigues Correa. Gabriel Costa / Agência RBS

A planta é tão versátil que, além dos alimentos, pode ser utilizada para o preparo de drinques e diferentes bebidas.

— Essa planta tem um sabor ácido que valoriza o contraste entre salgado e doce no prato — complementa Correa.

Barman Luis Claudio Simões. Gabriel Costa / Agência RBS

O barman Luis Claudio Simões, colega de Correa no mesmo restaurante, recriou o drinque spritz com a cara (e os ingredientes) da Serra.

— Utilizo a geleia de ruibarbo combinada com suco de limão, licor de ruibarbo e espumante para fazer uma bebida leve e refrescante no verão, e vende muito por aqui. O ruibarbo confere um toque adocicado à bebida mas equilibra o paladar no ponto certo — diz Simões.

Drinque com geleia e licor de ruibarbo, suco de limão e espumante. Gabriel Costa / Agência RBS