Inadimplência cresce 11,5% em Caxias do Sul e soma R$ 1,3 bilhão; saiba como limpar o nome com descontos

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Marcelo Casagrande / Agencia RBS

A inadimplência é um tema que ainda preocupa muitos habitantes de Caxias do Sul, impactando diretamente nas finanças pessoais. Conforme o Mapa da Inadimplência, levantamento periódico realizado pela Serasa, 165.577 caxienses terminaram o último mês de janeiro com atraso no pagamento de dívidas. Em janeiro de 2025, um ano antes, esse número era de 148.484, ou seja, em relação ao mesmo período, houve crescimento de 11,5%.

Conforme a Serasa, inadimplência é o termo utilizado para descrever a situação em que uma pessoa ou empresa não consegue cumprir com as obrigações financeiras dentro do prazo acordado. Isso inclui atrasos no pagamento de contas como financiamentos, cartões de crédito, aluguéis e outras contas. O conceito é diferente de uma dívida, que é quando a pessoa assume o compromisso financeiro de pagar as contas até o vencimento – uma fatura de cartão de crédito ou uma conta de energia é uma dívida, por exemplo. Mas quando a pessoa deixa de pagar a dívida, aí sim ocorre a inadimplência.

Em Caxias do Sul, os valores devidos por todos que estão inadimplentes somam R$ 1,3 bilhão. São 879.965 unidades de dívidas, com tíquete médio de R$ 8.352,59 por inadimplente e de R$ 1.571,65 por dívida.

Embora a Serasa não detalhe a proporção da população adulta inadimplente por município, o cenário estadual ajuda a dimensionar o problema. No Rio Grande do Sul, 45,52% da população adulta estava inadimplente em janeiro de 2026. Ao todo, os gaúchos somam R$ 29,8 bilhões em dívidas.

Os dados estaduais também indicam onde estão concentrados os principais débitos. Entre os gaúchos, os maiores se concentram nos segmentos de bancos e cartões (26,11%). Na sequência vêm financeiras (19,4%) — instituições que oferecem crédito, mas não se enquadram como bancos tradicionais — e serviços (14,27%).

Inadimplência no Brasil

Considerando todo o país, a inadimplência atingiu, em janeiro, 49,66% da população adulta brasileira. O Rio Grande do Sul, abaixo da média nacional, ocupa a 20ª posição na lista da inadimplência entre os Estados e o Distrito Federal.

No Brasil todo, são 81.319.333 pessoas inadimplentes — em janeiro de 2025, eram 74.602.914 brasileiros nesta situação. Atualmente, o país soma 327 milhões de débitos ativos, que totalizam R$ 524 bilhões em dívidas.

Feirão Limpa Nome

Para quem está inadimplente, desde a última segunda-feira (23) ocorre uma importante oportunidade para negociação de dívidas. É o Feirão Limpa Nome da Serasa, promovido em todo o país até o dia 1º de abril.

Esta é a 35ª edição do evento, que é o maior mutirão de negociação de dívidas do Brasil. Conforme a Serasa, as pessoas poderão renegociar pagamentos em atraso com descontos de até 99% do valor total.

— A inadimplência não é apenas um reflexo de atrasos pontuais, mas de um contexto econômico que pressiona o orçamento das famílias e dificulta o planejamento financeiro de longo prazo. Por isso, o feirão vai além da negociação de dívidas e pode ser o primeiro passo de uma jornada de educação financeira, ao permitir que o consumidor entenda sua situação, renegocie compromissos em condições mais justas e volte a planejar o futuro com mais clareza — afirma a diretora da Serasa, Aline Maciel.

A participação no feirão pode ocorrer de forma digital ou presencial (veja abaixo como participar), com ofertas e condições iguais. Os Correios são parceiros da Serasa na iniciativa.

Como participar do Feirão

Digital

Site da Serasa

App da Serasa ( Android e iOS )

e ) WhatsApp (11) 99575-2096

Para negociar online pelo site ou aplicativo:

Entre na sua conta com CPF e senha. Se ainda não tiver cadastro, crie grátis na hora.

Confira a dívida na tela inicial e clique em "Negociar agora".

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Feche o acordo e pague-o.

Presencial

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mais próxima. Apresente CPF e documento oficial com foto . No balcão, peça pelo serviço Serasa Limpa Nome .

e . No balcão, peça pelo serviço . Em poucos minutos você consulta suas dívidas, fecha o acordo e recebe seu boleto.

Após fazer o pagamento, a baixa da dívida ocorre em até cinco dias úteis.

Como sair do vermelho

A Serasa possui uma cartilha de dicas para quem está inadimplente e tenta se organizar para ajustar as contas pessoais.

Diagnóstico financeiro: compreender a situação financeira é o primeiro passo para saber como sair do endividamento.

compreender a situação financeira é o primeiro passo para saber como sair do endividamento. Identificação de todas as dívidas: faça uma lista com todas as dívidas que possui: cartão de crédito, empréstimo, financiamento, boletos, carnês e cheque especial. Isso ajuda a visualizar as dívidas de forma clara para entender como começar a reequilibrar as finanças.

faça uma lista com todas as dívidas que possui: cartão de crédito, empréstimo, financiamento, boletos, carnês e cheque especial. Isso ajuda a visualizar as dívidas de forma clara para entender como começar a reequilibrar as finanças. Análise das despesas e receitas mensais: utilize uma planilha, tabela financeira, um aplicativo ou um simples caderno. O importante é anotar e organizar as despesas e ganhos para ter uma visão mais ampla da vida financeira. Depois, classifique as despesas entre fixas e variáveis, ou dispensáveis e indispensáveis.

utilize uma planilha, tabela financeira, um aplicativo ou um simples caderno. O importante é anotar e organizar as despesas e ganhos para ter uma visão mais ampla da vida financeira. Depois, classifique as despesas entre fixas e variáveis, ou dispensáveis e indispensáveis. Criação de orçamento mensal: é organizar o dinheiro que se ganha e que se gasta em um mês. O importante é saber quanto se ganha, o valor que deve ser destinado para contas e despesas essenciais à sobrevivência e controlar o gasto do restante para economizar.

Dicas para evitar novas dívidas

Desconfie do crédito fácil : ele pode vir com taxas maiores e abusivas.

: ele pode vir com taxas maiores e abusivas. Atualize as anotações financeiras : seja em planilha, caderno ou aplicativo, sempre que houver movimentação, seja de entrada ou saída.

: seja em planilha, caderno ou aplicativo, sempre que houver movimentação, seja de entrada ou saída. Corte excessos para equilibrar receita e débitos .

. Não faça dívidas com o 13º , valor de rescisão ou outra renda extra.

, valor de rescisão ou outra renda extra. Mesmo enquanto paga as dívidas, reserve pelo menos 5% do dinheiro para imprevistos .

. Antes de adquirir um novo produto, pesquise e junte dinheiro para comprá-lo à vista. Assim, consegue-se mais poder de compra.