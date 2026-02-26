Economia

No vermelho
Notícia

Inadimplência cresce 11,5% em Caxias do Sul e soma R$ 1,3 bilhão; saiba como limpar o nome com descontos

Município tem 165.577 consumidores com dívidas em atrasos. Mutirão de negociação até o dia 1º de abril oferece abatimentos de até 99% do valor total

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS