Festa da Uva deve impulsionar ocupação hoteleira a 90% em Caxias do Sul

Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Em tempo de Festa da Uva, a expectativa da organização é de que até 700 mil pessoas participem de todas as atrações, somando shows, jogos coloniais, desfiles e as visitações ao parque. Esse movimento se reflete além dos Pavilhões. O trade turístico de Caxias do Sul observa um crescimento na ocupação de hotéis, consumo em restaurantes e lojas, por exemplo.

O Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho (Segh) estima que, durante os 18 dias de Festa da Uva, o movimento de turistas aumente de 30% em relação ao mesmo período de anos sem festa. Na rede hoteleira, isso representa uma ocupação acima de 70% em Caxias do Sul, podendo chegar a 90%.

De forma geral, os dados do sindicato apontam que 2026 começou com mais fluxo de visitantes na comparação com 2025.

— Nesse período em que ela acontece, a taxa (de ocupação de hotéis costumeiramente em anos sem o evento) não é muito boa. Então, mais que dobra a ocupação (hoteleira). As pessoas vêm para o parque e acabam aproveitando outras coisas da cidade — analisa o presidente da entidade, Vicente Perini.

Caxias do Sul tem cerca de 3 mil leitos e a tendência é que os turistas rotacionem as vagas. Ou seja, são visitantes que ficam na cidade durante um final de semana.

— Esse turista que fica mais do que um dia é o principal turista. É um dinheiro bom, novo, que entra e fica na cidade. A festa traz impactos significativos, seja na geração de empregos temporários, na visibilidade da marca de Caxias, na valorização da cultura e dos negócios — pontua.

Para fomentar a circulação de visitantes além dos pavilhões da Festa da Uva, a Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico, juntamente do Segh, atende os turistas em um estande no Parque de Eventos para apresentar os roteiros turísticos da cidade e região e encaminhá-los às agências.

Além de roteiros como Galópolis, Forqueta e Ana Rech, durante todo o período da Festa da Uva, os museus do município terão horários ampliados de visitação.

O Museu Ambiência Casa de Pedra e o Museu Municipal Maria Clary Frigeri Horn abrem de terça a domingo, das 9h às 17h.

Já o Memorial Atelier Zambelli, o Museu da Uva e do Vinho Primo Slomp e o Museu da Festa da Uva, localizados no Parque de Eventos da Festa da Uva, abrirão das 14h às 20h, de segunda a segunda.

Turismo especializado para celebrar a uva

Um dos estabelecimentos que percebem o aumento de visitantes no período da Festa da Uva é a Quinta Don Bonifácio, na área rural de Galópolis. Integrada à Associação Turística de Galópolis, a vinícola oferece ao visitante uma imersão na cultura do vinho e da uva.

De acordo com a sócia do empreendimento, Isadora Sirtoli, são turistas mais especializados, que buscam degustações de vinhos e visitação nas áreas de barris, tanques e no vinhedo.

— A gente tem um aumento no número de turistas neste período de Festa da Uva e na Mercopar também. Há um crescimento tanto nos turistas que são de fora do município, quanto de pessoas do município. Os de fora querem uma experiência mais no vinhedo, querem saber como a uva é cultivada. O público de Caxias já busca o enoturismo, quer fazer uma degustação para conhecer os produtos — revela.

Durante a Festa, a vinícola mantém as mesmas experiências enoturísticas que trabalha normalmente, com receptivo e visitação com degustação. No caso da Don Bonifácio, um dos atrativos é a produção de vinhos e espumantes com "terroir 100% caxiense", conforme a sócia.

— O diferencial durante a festa é que a gente, literalmente, está na festa da uva mesmo, que é a safra. Muitas vezes vamos oferecer a degustação de uvas que a gente está colhendo — conta Isadora.

Outra percepção é que, normalmente, são pequenos grupos, famílias e casais que visitam o empreendimento. Quando são grandes grupos, a vinícola fecha para recebê-los, com agendamento prévio.

— É um público especializado durante a festa. O público, no geral, quer entender um pouco mais sobre a estrela da festa. Eles querem saber como que funciona o vinhedo, a viticultura. Temos um tíquete interessante dos turistas que vêm pela festa. Temos clientes que estão hospedados em hotel e levam um vinho para tomar à noite, até cliente que vai comprar um volume um pouco maior — afirma.

"Eles adoram ouvir a história da cidade, a história da família"

Angelo Marcio e Ivo Tonet, filho e pai, tocam a Cantina Tonet, na Linha 40. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Com boas expectativas para o movimento de turistas, principalmente no próximo final de semana de Festa da Uva, Ivo Remi Tonet e Angelo Marcio Tonet observam que, durante os 18 dias de festa, o fluxo de visitantes aumenta em cerca de 20% a 30% na Cantina Tonet, na Linha 40, em Caxias do Sul. Para o sábado (28) e domingo (1º), já estão programados cinco ônibus de excursões rodoviárias que vão visitar a cantina e comer o almoço típico italiano ou o rodízio de pizzas à noite.

— A Festa da Uva movimenta também o turismo regional, mas também vêm pessoas de fora. Vem muita gente do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina. Hoje, a gente tem bastante grupos particulares de família que vêm aqui. Tem bastante grupos de turistas que vêm também. Mas o segmento está bem variado — afirma Angelo.

Uma das apostas é o rodízio de pizzas à noite, em que o visitante pode experimentar sabores como sagu, uva e pudim, remetendo à cultura regional. Além disso, a família incrementou ao cardápio polenta frita como entrada e quatro tipos de massa, reforçando a identificação italiana.