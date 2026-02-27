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Com produção de novos pomares, safra do kiwi deve atingir 700 toneladas em Farroupilha

Montante previsto pela prefeitura e pela Emater representa um crescimento de 40% em relação a 2025, que somou cerca de 500 toneladas do fruto. Colheita começou na semana passada e segue até maio

Alana Fernandes

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