Com produção de novos pomares, safra do kiwi deve atingir 700 toneladas em Farroupilha

Celito Contini trabalha com a produção de kiwi há cerca de 30 anos. Em 2026, a projeção é de colher 70 toneladas — uma safra considerada positiva e justificada especialmente pelas horas de frio no inverno. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Referência nacional no cultivo até poucos anos atrás, Farroupilha vive um novo momento na produção do kiwi. Neste ano, a expectativa é de uma colheita de 700 toneladas, o que representa um crescimento de 40% em relação a 2025. O incremento é vinculado ao desempenho de novos pomares, cujo patamar satisfatório de produção deve ser alcançado neste ano.

— Estamos em um processo de crescimento novamente, de renovação. Muitas destas novas plantas estão começando (a ter uma produção satisfatória) neste ano, mas ainda não vão estar em pleno potencial produtivo. A tendência é crescer — sinaliza a engenheira agrônoma e extensionista rural da Emater de Farroupilha Paula Kunde Milech.

Conforme o levantamento da Emater do município, o kiwi é cultivado por 34 famílias, em 45 hectares. Destes, 10 hectares são considerados novos, com frutificação plena esperada a partir deste ano. A safra foi aberta oficialmente na semana passada e deve seguir até maio.

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De polpa amarela, adocicada e com casca mais lisa, a variedade sorelli foi a responsável por dar a largada na colheita, na propriedade dos Girelli, na Linha Jacinto. O cultivo foi uma aposta da família, há cerca de quatro anos, a partir de estudos do engenheiro agrônomo Bruno Girelli, na Itália. A viagem foi realizada por meio de um incentivo da prefeitura, à época.

— O kiwi é uma planta que gosta de água, mas ele não tolera encharcamento. É uma planta trepadeira, ou seja, se deixarmos, toma conta e se espalha por tudo. Tem que estar sempre com uma boa poda, um bom manejo — detalha, acrescentando:

— Esse é o quarto ano do pé e é o primeiro ano de produção. O ápice é esperado entre o sétimo e oitavo ano desde a plantação, ou seja daqui a três ou quatro anos — explica o engenheiro agrônomo.

Atualmente, o kiwi ocupa apenas um hectare no terreno da família, mas a intenção é expandir a área em até três anos. A colheita começou e foi encerrada nos últimos dias, com volume total de cerca de 15 toneladas.

O carro-forte na propriedade é a uva, seguida pelo pêssego.

Agricultor projeta colher 70 toneladas

Celito Contini, 57 anos, mostra a variedade Farroupilha, mais graúda e com a casca mais lisa. Fruto começará a ser colhido em 15 dias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

É a persistência que faz com que o agricultor Celito Contini, 57 anos, continue investindo no kiwi. Ele foi um dos produtores farroupilhenses impactados pelo fungo Ceratocystis fimbriata há mais de 15 anos. Os efeitos da doença dizimaram dois dos quatro hectares dele, à época.

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Mesmo assim, o agricultor entende que a criação de mudas mais resistentes, somada à baixa manutenção da cultura, torna a fruta ainda atrativa:

— A gente poda no inverno, depois só controla os inços e limpa. É uma fruta que não dá muito tratamento de inseticidas, fungicidas. É diferente da uva e das frutas de caroço que têm que tratar toda semana — comenta.

Para este ano, a safra é otimista em mais de seis variedades da fruta. As plantações ocupam cerca de 3,8 hectares, nas linhas Jacinto e Julieta. A expectativa é de colher 70 toneladas até abril.

— A estimativa é boa. O inverno fez bastante horas de frio, mais de 400, o que estimula a brotação da planta — explica.