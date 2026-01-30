Saiba o que muda no mercado de aluguel por temporada de Gramado com a cobrança do ISS

Município vai passar a tarifar plataformas de aluguel online a partir de março Neimar De Cesero / Agencia RBS

A regulamentação do ISS (Imposto Sobre Serviços) para imóveis de aluguel por temporada está em fase de adaptação em Gramado. A lei, aprovada em dezembro do ano passado, impõe às plataformas de locação online os mesmos 3% de imposto sobre o valor de diária que são cobrados de hotéis e pousadas no município.

A iniciativa partiu da prefeitura por entender que a prática de aluguel por temporada vem mudando nos últimos anos e oferecendo serviços e experiências personalizadas aos visitantes. Para investidores e administradores de imóveis, o tributo não deve impactar o mercado.

— A maioria das pessoas que compra um imóvel em Gramado busca a locação para ter lucro. Essa tributação pode até causar um certo recuo imediato no mercado, mas acredito que logo será compreendida e aceita pelo investidor. O valor é baixo e, além disso, coloca em pé de igualdade os dois mercados para que, unidos, possam barganhar por uma diminuição futura da alíquota — explica o administrador de imóveis Diogo Bueno, que trabalha com venda, locação e consultoria de investimentos no mercado imobiliário da cidade.

O imposto vai passar a ser cobrado a partir do dia 9 de março. A AirBnb, principal plataforma de locação online, se mostrou contrária à decisão. Por nota, disse: “É importante diferenciar a locação por curta temporada dos meios de hospedagem, que seguem regras próprias. Locar um imóvel residencial por curtos períodos não configura atividade comercial, nem sujeita o proprietário às obrigações de estabelecimentos hoteleiros”.

De acordo com a prefeitura, somente a Airbnb conta com mais de 2,5 mil anfitriões registrados em Gramado, sendo que cada um deles pode ofertar mais de um imóvel. Em comparação, a rede hoteleira da cidade conta, hoje, com mais de 250 estabelecimentos e cerca de 25 mil leitos.

— O mercado, em geral, entendeu a regulamentação. Não sentimos dificuldade ou resistência por parte de anfitriões e investidores para pagar o ISS. A gente entendeu que a locação por temporada na cidade também presta serviços quase sempre idênticos à hotelaria formal. Se a hotelaria tem regulamentação, nada mais justo do que cobrar também da locação por temporada, até para facilitar cadastros, registros e atendimento a qualquer situação que possa ocorrer na cidade — afirma Lisa Gottschalk, executiva do sindicato de turismo e de hotelaria da região das hortênsias.

A secretária da fazenda de Gramado, Sônia Molon, explica que a medida é necessária para "deixar o mercado em situação de igualdade" e reforça que a lei é de competência municipal:

Secretaria da Fazenda de Gramado acredita que o tributo não vai impactar a demanda do mercado Gabriel Costa / Agencia RBS

— Esse mercado é muito grande, a própria hotelaria às vezes tem parte da atividade em um hotel e parte das atividades em locações próximas, ou até no mesmo terreno. Os hóspedes recebem o mesmo serviço, mas apenas o hotel paga impostos. Identificamos que praticamente não existe mais aquela locação de simplesmente entregar a chave do imóvel. Hoje, quem vem a Gramado busca um imóvel já limpo, com enxoval, café da manhã, internet… o visitante se tornou um hóspede, porque ele vem com a expectativa de ser bem atendido — comenta.

E é esse conforto e atendimento que a maioria dos turistas busca na cidade. O casal de empresários paranaenses Adriana e José Carlos Martins já visitou Gramado mais de 70 vezes. Entre hotéis e apartamentos alugados, eles não abrem mão do serviço:

João Carlos e Adriana, de Curitiba, costumam vir para a região das hortênsias ao menos duas vezes por ano Gabriel Costa / Agencia RBS

— Já ficamos em muitos hotéis na cidade, grandes e pequenos. Gostamos do aluguel por temporada porque te dá mais privacidade, um clima mais intimista, mas tem que ter esse serviço personalizado. Não dá pra ficar sem a troca de roupas de cama e toalhas, o café da manhã servido e esse atendimento de um anfitrião ali presencialmente para ajudar — contam.

O locatário Natan Izaias é um dos proprietários que se colocou a favor da tributação. Para ele, o valor é irrisório e justo: