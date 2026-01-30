Economia

Pesquisa
Notícia

Redução anunciada pela Petrobras, por enquanto, não teve reflexo no preço da gasolina comum em Caxias

Na terça-feira (27), a multinacional reduziu em 5,2% o valor para as distribuidoras, o que equivale a uma queda R$ 0,14 por litro. No município, não houve mudança em postos de combustíveis pesquisados desde o dia do anúncio

Bruno Tomé

