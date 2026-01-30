Redução anunciada pela Petrobras, por enquanto, não teve reflexo no preço da gasolina comum em Caxias

Preço verificado em um posto de combustíveis de Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

Mesmo com anúncio de redução da Petrobras no preço da gasolina A para distribuidoras, não houve alteração nos valores praticados em postos de combustíveis de Caxias do Sul. A medida da multinacional entrou em vigor na terça-feira (27). Contudo, na sexta-feira (30), as tabelas em estabelecimentos caxienses seguiam iguais.

Conforme anunciado, a redução é de 5,2% no preço para as distribuidoras. O reajuste equivale a uma queda de R$ 0,14 por litro. Dessa forma, o valor médio praticado com as distribuidoras passou a ser de R$ 2,57.

Em Caxias, a reportagem pesquisou o valor em 13 postos de combustíveis na terça, dia que a medida passou a valer, e na sexta. Fora valores promocionais, não houve alteração nos preços da gasolina.

O menor preço encontrado foi de R$ 6,24 por litro, no posto de combustíveis na Avenida São Leopoldo com Perimetral Sul. Já três estabelecimentos apresentaram o valor de R$ 6,39 por litro, o maior observado no levantamento (confira na tabela, abaixo).

Em comparação com o início de janeiro, quando o mesmo levantamento foi realizado por conta do reajuste do ICMS sobre os combustíveis, definido ainda em 2025 pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), praticamente não há alteração. Apenas três estabelecimentos da lista reduziram o valor.