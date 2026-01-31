Economia

Vindima
Notícia

Com predominância na Serra, safra da uva pode chegar a 900 milhões de quilos em 2026

Expectativa da Emater RS e do Consevitis-RS é referente ao Estado e tem como base o início da colheita e as condições climáticas, que favoreceram o acréscimo em relação a 2025. Serra corresponde a cerca de 85% da área de produção. Aumento será de quase 10% em relação à safra anterior

Bruno Tomé

