Novos refúgios urbanos, cafés botânicos viram tendência entre consumidores e empresários da Serra

Flores comestíveis estão em todos os pratos da Flowers Experience Brasil, em Vila Cristina, interior de Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ir a uma floricultura tem deixado de ser sinônimo apenas de compra de flores ou plantas. Para agradar o paladar, o olfato e a visão, a união entre gastronomia, flores e café vem caindo no gosto do público e se tornando uma tendência entre empreendedores da Serra para se diferenciar no mercado.

Globalmente, o movimento vem sendo conhecido como “Varejo de Experiência" ou "Varejo Sensorial”, conforme a Gestora de Projetos de Gastronomia Sebrae RS, Micheli Maria Bueno, e vem se consolidando na região.

— O consumidor de hoje não quer só comprar. Ele quer viver a compra. Ele entra para tomar aquele café perfeito e, imerso em um ambiente acolhedor e de bem-estar, naturalmente sai com uma suculenta, um arranjo ou um presente. É a fórmula perfeita para turbinar as vendas e garantir que o cliente passe mais tempo desfrutando do espaço e crie fidelidade com o negócio — analisa.

Embora o Sebrae não possua um estudo específico sobre o nicho, os painéis de inteligência setorial da entidade confirmam o crescimento de ambos os setores separadamente. De acordo com Micheli, isso indica que essa fusão é uma resposta natural às novas demandas do mercado, com as mudanças de comportamento do consumidor, que vem buscando um estilo de vida mais saudável, com menor ingestão de álcool, consumo mais consciente e sustentável e alternativas de lazer diurnas que valorizem a conexão.

— As cafeterias especializadas em cafés especiais e gourmet representam um mercado em franca expansão no Brasil. O consumo de flores tem crescido significativamente desde 2021. É um nicho muito promissor e com muito potencial de crescimento na região, mas que exige do empreendedor uma gestão de ponta a ponta: é preciso estar atento à experiência do cliente e aos números do negócio para garantir a lucratividade — observa.

Em cidades como Porto Alegre ou São Paulo, a tendência surgiu mais cedo, por volta de 2016, quando os primeiros "cafés floricultura" ou "cafés botânicos" começaram a brotar. A experiência leva o consumidor a uma espécie de refúgio, mesmo que no meio da cidade. Rodeado de flores e verde, quase dá para esquecer que se está no meio da cidade ou à beira de uma rodovia.

Às margens da BR-116, em Vila Cristina, interior de Caxias, o novo café floricultura Flowers Experience Brasil guarda consigo uma história de superação e preocupação com o meio ambiente. À frente do empreendimento está o casal Sieli Pontalti e Marco Aurélio Migliavacca, que contam também com a ajuda da filha, Estrela Pontalti, nos preparos de bebidas e comidas e atendimento ao público. Em dois meses de operação — o café abriu ao público no dia 26 de setembro — mais de 600 pessoas já passaram pela experiência de degustar flores comestíveis em meio à natureza.

A ideia de abrir um espaço ao público surgiu em 2024. Inicialmente, o objetivo era que fosse apenas uma floricultura. O casal já tinha outro negócio, também na área do cultivo de flores, em Nova Petrópolis, desde 2023. O foco era, até então, participar de processos licitatórios de prefeituras e fornecer flores para os poderes executivos municipais em cidades como Gramado, Canela, Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Serafina Correia, São José dos Campos (SP), Florianópolis (SC) e Holambra (SP), a cidade das Flores.

— Começamos a entrar nas licitações de fornecimento de flores e isso é muito cultural, principalmente na Serra gaúcha, porque, onde as pessoas passam, elas veem as flores nos canteiros. Ganhamos muitas licitações e começamos a atender os principais municípios na entrega de flores. Sobrava muito pela forma de contratação das prefeituras, e perder a flor é a mesma coisa do que perder comida. E aí a gente pensou: "vamos abrir uma floricultura pra vender o que sobrava" — relembra Sieli.

O planejamento era abrir as portas ao público em formato apenas de floricultura em maio de 2024, quando alugaram o espaço que hoje abriga o empreendimento. Nesse momento, a região foi fortemente atingida pela chuva de maio, e o casal, que mora em Nova Petrópolis, ficou sem possibilidades de locomoção pela ponte sobre o Rio Caí, na BR-116, para atravessar de volta a Vila Cristina.

— O nosso acesso, que era de 10 minutos, virou horas. A gente ficou nove meses sem ponte, não conseguíamos atravessar. Ficamos 16 meses pagando aluguel. E aí a gente falou: "agora temos que fazer alguma coisa a mais". Eu sempre digo que, entre o caos e a reconstrução, a nossa ideia virou coragem. O lugar virou propósito e o propósito virou a Flowers, que é um lugar para as pessoas virem se conectar com a natureza de diferentes formas. E para isso, ela teria que ter mais alguma coisa. Ela teria que ter o café botânico — orgulha-se.

O cardápio conta com opções doces, salgadas, drinques e sucos naturais. Quase todos os itens contam com os sabores inusitados das flores comestíveis, que provocam no paladar do visitante uma experiência diferente do convencional, com nuances adocicadas, ácidas e picantes a cada mordida.

— A gente pensou: "vamos criar um cardápio muito diferente com flores". Até brincamos, quando a cozinha está um caos, pode sair sem tudo no prato, menos sem a flor. A flor é o destaque da nossa gastronomia. E o legal é que as pessoas já começaram a experimentar. E é isso que a gente quer, que vejam a flor não como decoração, mas, sim, como um ingrediente da gastronomia — destaca Sieli.

Além do café, que abre de quarta-feira a domingo, o espaço recebe experiências, como tarde de yoga, noite mexicana e oficina de cerâmica. A ideia é intensificar ainda mais a agenda de eventos, que é divulgada sempre nas redes sociais.

O negócio é acompanhado de um propósito que Sieli carrega consigo: a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade e o fortalecimento da comunidade que a cerca.

— A proposta é muito sustentável. Tudo tem uma proposta aqui dentro da Flowers. Até as flores são colhidas na hora para fazer os pratos. Os nossos ingredientes são quase todos daqui da nossa região. Grande parte orgânicos, porque a gente quer fortalecer o Vale do Caí, que é uma região muito rica em produção de diversos ingredientes que a gente usa. Um faz a geleia, outro faz o vinho, outro faz o suco. Eu tento fazer com que o sucesso da Flowers seja compartilhado ao redor da gente — explica a empreendedora.

Flowers Experience Brasil

BR-116, 443, Vila Cristina, Caxias do Sul

De quarta a domingo, das 14h às 20h

Refúgio urbano

Com a mesma proposta de refúgio, mas no centro de Caxias, o Studio Bothanica Etc, no bairro Exposição, surgiu a partir da necessidade da empresária Clarissa Fuchs de ampliar o espaço da floricultura que já existia no bairro São Pelegrino.

— Quando a gente encontrou este espaço, em 2023, achamos que comportava um café, porque a casa é bem grande, tem área externa, que a gente fez uma reforma. Fomos adequando o espaço da cafeteria, logo em seguida da floricultura, e a gente tem câmara fria e toda a estrutura para montagens de buquês e de arranjos aqui. Aqui é a nossa matriz e a loja pequena ficou como a filial — explica Clarissa.

Com experiência na área da floricultura, a empresária precisou buscar referências na área da gastronomia para construir um cardápio que fizesse sentido com a proposta do empreendimento.

— Foi um desafio bem grande. A gastronomia exigiu um estudo diferente do cardápio, dos pratos a serem servidos, da elaboração de doces. Em média, temos três a quatro cardápios por ano, então a gente se baseia na sazonalidade, mas a gente também quer ingredientes frescos e trabalhamos bastante com Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs) — diz.

Além das Pancs presentes nos preparos, os drinques e pratos ganham nomes inspirados na natureza, como Pétala, Florescer, Ventania e Pomar. A proposta busca aproximar o público das flores, seja pelo nome do prato, pelo ingrediente utilizado ou pelas cores do alimento.

— Tem que remeter às flores. Tem que ser colorido, tem que ter essa vibração da natureza, ter elementos mais ricos visualmente do que o convencional. As flores o pessoal normalmente não come, é muito desconfiado. Mas é comestível — explica Clarissa.

Studio Bothanica Etc

Avenida Independência, 2.172, bairro Exposição, Caxias do Sul

De segunda a sexta, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 18h

"Tem um público que curte estar neste ambiente de flor, de verde, de vida"

Na região das Hortênsias, a já tradicional floricultura Ursula, destino de excursões de compradores e visitantes de todo o Rio Grande do Sul, agregou aos serviços do mesmo espaço à cafeteria Cinamor Rolls & Co, dos sócios Alice Sulzbach e Ricardo Ribeiro.

Alice já produzia cinnamon rolls (um bolinho de canela comum no norte da Europa e na América do Norte) e vendia sob encomendas. Há cerca de dois anos e meio, os dois buscavam um estabelecimento físico para alavancar as vendas e a marca. Foi quando surgiu o convite e a oportunidade de se instalar junto à Ursula.

— Foi feita uma obra paralela aqui para estruturar a nossa fabricação. Pensamos em fazer só umas mesinhas para atender e, no fim, virou um espaço que o pessoal supergosta. A gente tem um público que curte mesmo estar aqui neste ambiente de flor, de verde, de vida — orgulha-se Alice.

O público é, em sua maioria, de não residentes de Nova Petrópolis. Normalmente, segundo Ricardo, são turistas que se deslocam de Caxias do Sul, Gramado, Canela e Nova Petrópolis.

— Já aconteceu, sim, de virem à floricultura e encontrarem nosso espaço, mas tem acontecido mais de as pessoas se referenciarem a esta casa que nós temos como um ponto a visitar. E isso tem trazido, também, uma grande vantagem para a floricultura. E reciprocamente para nós também, porque acaba por juntar o útil ao agradável — observa Ricardo.

No menu, os sócios também agregaram sabores da culinária portuguesa, valorizando as origens de Ricardo, que mora no Brasil há cerca de 13 anos. O cardápio conta com a receita original dos famosos pastéis de nata, iguaria tradicional portuguesa, que leva creme de ovos em uma massa crocante.

— O cardápio é aquilo que a gente gosta. Nós dois gostamos tanto de fazer, como de comer e de beber. Nós viajamos bastante a campo, vamos a vários lugares para conhecer, então acabamos por trazer o sentimento que a gente tem quando vamos a lugares bacanas — afirma Ricardo.

Além das mesas no espaço externo e interno da cafeteria, a floricultura conta com um Gartencenter, que pode ser visitado pelos clientes no andar superior do prédio.

Cinamor Rolls & Co