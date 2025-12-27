Economia

Rede hoteleira da Região das Hortênsias tem ocupação de 92% para virada do ano

Levantamento do SindiTur indica que o perfil de quem visita a região nesta época é formado especialmente por casais (53%) e, em segundo lugar, por famílias (43%)

Alana Fernandes

