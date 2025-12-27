Rede hoteleira da Região das Hortênsias tem ocupação de 92% para virada do ano

Presidente do SindiTur, Cláudio Souza, destacou as atrações do 40º Natal Luz, de Gramado, como impulsionadoras do movimento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Passado o Natal — a 'menina dos olhos' de turistas e estabelecimentos da Região das Hortênsias — a rede hoteleira local se prepara para receber os visitantes que escolheram a Serra para a virada do ano. Será o pico da ocupação de leitos neste período, segundo a estimativa do SindiTur, sindicato que representa os hotéis, bares e restaurantes de Canela, Gramado, São Francisco de Paula e Nova Petrópolis.

A previsão é de que entre a terça-feira (30) e a quinta (1º) a ocupação média dos leitos seja de 86,7%. O pico é previsto para a quarta (31), quando 92% da rede hoteleira deve estar ocupada nas Hortênsias.

Ainda conforme o levantamento da entidade, o perfil de quem visita a região nesta época é formado especialmente por casais (53%) e, em segundo lugar, por famílias (43%), o que reforça a vocação do destino para experiências familiares e românticas. Os solteiros são minoria, representando 4% dos hóspedes.

Presidente do SindiTur, Cláudio Souza, destacou as atrações do 40º Natal Luz como impulsionadoras do movimento. A programação do evento começou em outubro e segue até o dia 18 de janeiro.

— Nós estamos muito satisfeitos com este fluxo e como as coisas se comportaram em termos de logística, de shows, de atividades. A aprovação dos shows foi excelente! Tudo isso nos fez mostrar que o caminho realmente está muito bem pavimentado — opina.

Na gerência geral do Hotel Alpestre, de Gramado, Mauro Valmorbida confirma a preferência dos turistas pelo Réveillon. Ele diz que para a virada do ano há expectativa de ocupação de 95% dos 150 apartamentos da hospedagem.

— A ocupação do Natal foi de 90%, o que era o esperado. No Réveillon, a tendência é de aumentar porque as pessoas saem, viajam mais. No Natal, é mais um espírito mais familiar — explica, acrescentando:

— Nós temos, como maioria, o perfil de famílias que vêm de São Paulo, do Paraná e do interior do Rio Grande do Sul. Passam de três a quatro dias conosco — detalha.

Para o pós-virada, na sexta-feira e no fim de semana, a tendência é de queda na demanda dos hotéis das Hortênsias, com ocupações entre 57% e 73%.

Ocupação da rede hoteleira no Natal

24 de dezembro: 87%

25 de dezembro: 86%

26 de dezembro: 86%

27 de dezembro: 81%

28 de dezembro: 75%

Ocupação da rede hoteleira para o Réveillon

31 de dezembro: 92%

1° de janeiro: 84%

2 de janeiro: 73%

3 de janeiro: 62%

4 de janeiro: 57%

Fonte: SindiTur Serra Gaúcha



