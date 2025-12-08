Prefeitura de Caxias do Sul espera arrecadar R$ 220 milhões com pagamentos do IPTU e taxa de lixo de 2026

Ler resumo

Os carnês já estão disponíveis pelo site ou aplicativo da prefeitura de Caxias do Sul Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com um reajuste de 4,68% no valor final, a prefeitura de Caxias do Sul busca arrecadar R$ 220 milhões com o pagamento do IPTU e taxa da coleta de lixo de 2026. Os carnês 100% digitais já estão disponíveis para acesso da população a partir desta segunda-feira (8). A mudança de data, marcada anteriormente para 10 de dezembro, foi ocasionada por questões de ajustes internos no sistema da administração.

Os contribuintes podem optar pelo pagamento em cota única, que terá dois vencimentos: no dia 6 de janeiro, com desconto de até 12%; e no dia 6 de fevereiro, com desconto de até 10%. Quem não pagar o IPTU em cota única, poderá pagar em quatro parcelas com vencimentos nos dias 10 de abril, 11 de maio, 10 de junho e 10 de julho.

Conforme o secretário da Receita Municipal, Micael Meurer, as datas foram definidas para que os cofres públicos já iniciem o ano com arrecadação. O valor total dos 271.442 carnês do município ficou em R$ 206 milhões do IPTU, além de R$ 86 milhões da taxa da coleta de lixo, totalizando R$ 292 milhões.

Contudo, a expectativa é que, somente com a cota única, sejam recolhidos R$ 135 milhões. Já no total do ano, o valor sobe para R$ 220 milhões, dado os descontos ofertados.

— É definido o vencimento da primeira cota única no início do ano porque é preciso alavancar os investimentos do próximo ano. O município precisa desses recursos do IPTU para organizar o caixa — esclarece Micael.

Leia Mais Mesmo com perdas em função do granizo, safra da ameixa deve superar as 12 mil toneladas em Caxias do Sul

Junto disso, há o percentual dos inadimplentes, que hoje está na faixa de 14%. Em 2025, foi feito o Programa de Recuperação Fiscal (Refis), que colaborou para ressarcir parte aos cofres públicos, no entanto, em 2026, a ação não será efetuada, por ser ano eleitoral.

— Nós temos uma equipe que trabalha para que as pessoas não fiquem inadimplentes, oferecendo descontos e formas de pagamento. E em relação a todos os tributos, o IPTU e a taxa de lixo são os mais sensíveis, porque é o imóvel que responde pela dívida, podendo ser penhorado e leiloado. Então, a gente sempre cuida e insistimos muito para que as pessoas mantenham o IPTU em dia — destacou.

Referente ao reajuste de 2026, o secretário reforçou que foi uma correção monetária baseada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do acumulado dos 12 últimos meses.

— O município é obrigado por lei a corrigir o valor do IPTU, senão, até o Tribunal de Contas aponta. Então, o ajuste é sempre uma correção monetária, que é tipo a reposição da inflação — detalha Micael.

Leia Mais Corte de árvores é suspenso por tempo indeterminado em Caxias do Sul

Como acessar os carnês

Site da prefeitura: por meio deste link.

Aplicativo Cidadão Online Caxias do Sul: está disponível para download na App Store e Play Store.

está disponível para download na App Store e Play Store. O valor do IPTU e taxa da coleta de lixo são cobrados juntos, no mesmo carnê.

Cota única

6 de janeiro: com desconto de até 12%

6 de fevereiro: com desconto de até 10%

Parcelamento

1ª parcela: dia 10 de abril de 2026

2ª parcela: dia 11 de maio de 2026

3ª parcela: dia 10 de junho de 2026

4ª parcela: dia 10 de julho de 2026

Outras dúvidas

Onde encontro minha inscrição cadastral?

A inscrição cadastral do imóvel está disponível para consulta no site da prefeitura. Também consta no boleto de IPTU de anos anteriores.

E se eu não tiver meios ou não souber como gerar a guia?