Prefeitura de Caxias do Sul espera arrecadar R$ 220 milhões com pagamentos do IPTU e taxa de lixo de 2026

Somente com a cota única, que vence no dia 6 de janeiro com um desconto de 12%, a expectativa é recolher R$ 135 milhões. Os carnês já estão disponíveis para emissão online. Veja como fazer 

Renata Oliveira Silva

