Prefeitura de Caxias do Sul arrecada mais de R$ 33 milhões com pagamentos em cota única do IPTU 2026

Até o fim do próximo ano, a prefeitura espera garantir R$ 220 milhões nos cofres públicos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Até o dia 22 de dezembro, a prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria da Receita Municipal, já arrecadou R$ 33.750.806,74 com o pagamento antecipado do IPTU 2026 pelos contribuintes. Desde o dia 8 de dezembro, 38,6 mil inscrições quitaram o imposto municipal.

Até o dia 6 de fevereiro, a expectativa do município é arrecadar R$ 135 milhões com a cota única, que oferece descontos de 10% (com vencimento em 6 de fevereiro) a 12% (vencimento em 6 de janeiro).

Também existe a possibilidade de parcelamento do imposto em quatro parcelas, que começam a vencer no dia 10 de abril e seguem até 10 de julho. Até o fim do próximo ano, a prefeitura espera garantir R$ 220 milhões nos cofres públicos.

Como acessar os carnês

Site da prefeitura: por meio deste link

Aplicativo Cidadão Online Caxias do Sul: está disponível para download na App Store e Play Store

O valor do IPTU e taxa da coleta de lixo são cobrados juntos, no mesmo carnê

Cota única

6 de janeiro: com desconto de até 12%

com desconto de até 12% 6 de fevereiro: com desconto de até 10%

Parcelamento

1ª parcela: dia 10 de abril de 2026

2ª parcela: dia 11 de maio de 2026

3ª parcela: dia 10 de junho de 2026

4ª parcela: dia 10 de julho de 2026

Outras dúvidas

Onde encontro minha inscrição cadastral?

A inscrição cadastral do imóvel está disponível para consulta no site da prefeitura. Também consta no boleto de IPTU de anos anteriores.

E se eu não tiver meios ou não souber como gerar a guia?

O contribuinte pode se dirigir ao Tudo Fácil, localizado no Bourbon Shopping San Pelegrino, e solicitar auxílio dos atendentes.